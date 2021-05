Sónia Chan visita Cantão com foco no regime de gestão das empresas de capitais públicos

Sónia Chan, coordenadora do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM, deslocou-se a Cantão na passada terça e quarta-feira para visitar a Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais do Governo Popular da Província de Guangdong e a Guangdong GW Holdings Group Co., Ltd, Hengjian Holding, Technology Financial Group e Guangdong Holdings Ltd.

Segundo uma nota divulgada ontem pelo gabinete, o objectivo da visita passou pela recolha de experiências para incentivar os trabalhos da produção legislativa do regime jurídico e aperfeiçoar o regime de gestão das empresas de capitais públicos de Macau.

Em Cantão, Sónia Chan encontrou-se com Li Cheng, secretário do Comité do Partido e presidente da Comissão, e Lu Ning, chefe do Gabinete da Comissão. Li Cheng, apresentou as experiências de trabalhos sobre a orientação às empresas estatais subordinadas ao governo provincial em estabelecer um completo regime de gestão de investimento, promover a reforma e a reorganização das empresas estatais subordinadas ao governo provincial e efectuar ajustamentos estratégicos sobre o planeamento e a estrutura industriais, bem como as situações básicas das empresas estatais subordinadas ao governo provincial em Macau.

A antiga secretária para a Administração e Justiça da RAEM apresentou os trabalhos do GPASP no que toca à criação dos regimes das empresas de capitais públicos e dos fundos autónomos e a promoção da reorganização estrutural e da integração das competências dos fundos autónomos.

Segundo o comunicado, os resultados da visita de Sónia Chan a Cantão vão servir de referência ao GPSAP no desenvolvimento dos trabalhos da construção do regime jurídico das empresas de capitais públicos e aperfeiçoar o regime de gestão empresarial.