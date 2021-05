“O sistema de robotização vigora hoje na Assembleia”

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) faz 20 anos. Jorge Fão, presidente da Mesa da Assembleia Geral, disse, em entrevista ao PONTO FINAL, que o Governo de Macau não dá o devido valor aos aposentados e aos trabalhos desenvolvidos pela associação. Fão, que também foi deputado, aproveitou para criticar os deputados ‘robots’ com assento no hemiciclo.

“A República Popular da China trata muito melhor os seus funcionários aposentados do que Macau”, assinalou Jorge Fão, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC). A associação, fundada em 1991, faz agora 20 anos, mas, segundo Fão, o Governo não lhe dá o devido valor. Em entrevista ao PONTO FINAL, o responsável da APOMAC adiantou que este ano foram pedidos três milhões de patacas à Fundação Macau, mas foram concedidos menos de dois milhões, o que faz com que se tenha de cortar nos passeios e nos comes e bebes dos aposentados. Jorge Fão, que também fundou a Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), lançou farpas a José Pereira Coutinho, dizendo que as suas críticas ao Governo têm como objectivo “caçar” votos. Fão, que também foi deputado, entre 2001 e 2005, criticou a “robotização” dos deputados do hemiciclo. Por outro lado, Fão, que tem ligações ao empresário David Chow, garantiu que este não vai entrar nas eleições legislativas deste ano e que Chow está agora a dedicar-se à indústria da protecção ambiental.

A APOMAC faz 20 anos. Quais são os trabalhos que mais o orgulham ao longo destas duas décadas?

É difícil enumerar os feitos. Eu acho que as pessoas me consideram um activista, devido ao meu passado. Eu lembro a frase: “Seria preferível morrer por um projecto que sobreviva do que viver por um projecto que morra”. Esse foi o meu objectivo de vida e foi por isso que eu acabei por criar uma série de projectos, todos eles têm vida hoje. A APOMAC foi a última associação que criei e, em 20 anos, não acho que existam quaisquer feitos que eu acho que sejam merecedores de realce. Todo o trabalho desenvolvido ao longo de todos os anos são feitos. A APOMAC tem tido um trabalho muito difícil e muitos não se apercebem da dificuldade do nosso trabalho e da razão da nossa existência. Aquando do retorno de Macau à China, nós praticamente ficámos órfãos porque todo o pagamento das pensões provinha de Portugal e mais de metade daquela gente que recebia por aquela via não dominava o português. Havia um grande grupo de gente que não percebia nada daquela papelada toda da Caixa [Geral de Aposentações]. De então para cá, nós temos dado apoio. No mês passado, nós mandámos para Portugal 600 e tal processos. Se a APOMAC fecha portas, ficam prejudicados esses funcionários e os familiares desses funcionários.

O que é que falta fazer, no futuro?

A APOMAC pretende fazer mais coisas. Depois do ‘handover’, nós fomos convidados pelo Gabinete de Ligação a fazer visitas periódicas à China, então, anualmente íamos passear à China. Levávamos muita gente daqui, particularmente portugueses porque eles não conheciam a China, e verificámos que a República Popular da China trata muito melhor os seus funcionários aposentados do que Macau. Um funcionário público na China, quando se aposenta, tem a sua casa e o Governo cria uma grande estrutura onde o funcionário pode ir ao médico, jogar ping-pong, jogar xadrez, há salas de dança, aulas de pintura, de música. O Governo chinês pensou por eles e para eles. Em termos de medicina, havia toda e qualquer especialidade. Afinal, falavam muito mal do regime Comunista, mas os comunistas tratam muito melhor os seus camaradas do que nós. Depois submeti um relatório ao Governo e apresentei projectos a dizer que o Governo de Macau deve seguir a política da China. Eu propus que nós deveríamos ter uma clínica mais alargada. Convinha que houvesse uma clínica de estomatologia aqui.

Acha que o Governo de Macau dá pouco valor aos idosos?

Exactamente. Eu acho que o Governo de Macau ainda não deu o devido valor aos trabalhos desenvolvidos por nós.

O Governo anunciou planos para a criação de uma residência para idosos. O que é que acha desse plano?

Eu mandei-lhe uma carta [ao Chefe do Executivo]. Quando ele falou disso na imprensa, eu dirigi-lhe uma carta. Eu disse que a ideia é muito boa, congratulei-o. Mas a minha concepção era diferente daquilo que eles tinham em mente. Em Macau, nós temos muitos idosos de diferentes nacionalidades e etnias, existem pessoas caucasianas ou africanas que não falam uma palavra de chinês e eu acho que deveriam pôr essas pessoas em pisos diferentes. Haver um piso para estrangeiros.

Não seria melhor para a integração dessas pessoas estarem todas juntas?

A minha intenção era separar. Depois veio uma resposta de caracacá. O Governo tem mesmo intenção de criar uma casa para idosos, mas não é da forma como eu estava a pensar. Aquilo seria explorado ou administrado por um departamento governamental e isso não ajuda. Num departamento governamental nem todos falam português ou inglês. A intenção é boa, mas não é suficiente para poder agradar a portugueses e pessoas de outras nacionalidades que decidirem ficar por cá.

A APOMAC também tem pedido habitação para funcionários públicos. Já tiveram alguma resposta do Governo?

O Governo deu-me resposta justificando que seria muito difícil destinar habitação exclusivamente para a função pública. Entendeu que seria um privilégio para uma classe. Ora, no passado, em Macau ou em Hong Kong, sempre houve casas para os funcionários. Na China, ainda hoje, se um funcionário público se aposentar, o Governo atribui-lhe uma casa. Ele até pode vender essa casa. O nosso Governo pensou de forma diferente, entendeu que isto seria um privilégio para uma determinada classe. Mas esta classe é importante, porque a função pública é a trave-mestra de qualquer Governo em qualquer parte do mundo e eu acho que devem ser tratados de forma diferente. Se nós temos limitações, porque é que não podemos ter privilégios? O Governo devia construir habitações especificamente para a função pública e nessas habitações incluir os aposentados.

O Governo tem-vos ouvido? Essa é uma possibilidade no futuro?

Ainda não ouviu. Eu tenho fé naquilo que penso e naquilo por que luto. Portanto, continuo a lutar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.

Há um ano pedia que o Governo desse mais ajudas às associações de solidariedade social, no âmbito do plano de apoio para fazer face à pandemia. Houve algum tipo de ajuda entretanto?

Não. Nos primeiros tempos da pandemia, nós estávamos bastante atrapalhados. Ninguém conhecia o que era a pandemia nem o que ia acontecer, só sabíamos que tínhamos de andar de máscara e não havia máscaras. Eu dirigi-me à secretária para os Assuntos Sociais e Cultura e dei-lhe a entender que nós precisávamos de máscaras e precisávamos de álcool. Ela entendeu e arranjou-nos uma boa dose de etanol, mas máscaras tivemos dificuldade. Vieram apenas máscaras do Canadá, dos nossos amigos pessoais, e isso safou-nos.

E a nível financeiro, receberam alguma coisa?

Nós vivemos das subvenções da Fundação Macau. Desde que os subsídios passaram a ser feitos pela Fundação Macau, inicialmente as coisas correram mais ou menos bem. Aquilo que a gente pedia, se não dava na totalidade, dava 80 ou 90%. Mas agora dá-se muito menos. Tem havido cortes. Este ano, nós pedimos três milhões e tal e o que eles nos vão dar não chega a dois milhões.

E isso é suficiente?

É suficiente, mas não dá para realizar aquilo que está proposto.

O que é que foi cortado do orçamento deste ano?

Tudo aquilo que tem a ver com passeios, comes e bebes, palestras. Se cortamos essa parte, nós não podemos fazer mais passeios, quanto muito faz-se só uma vez.

A APOMAC também tem pedido ao Governo para aumentar a sede. Qual tem sido a resposta?

O que eu pretendia era ter mais um piso para eu poder pôr aqui todo este piso como uma clínica. Eu podia ter uma secção de estomatologia, mais uma secção de medicina tradicional chinesa. Nós podíamos servir toda e qualquer raça aqui em Macau. Eu gosto disso, não sou racista. As respostas até este momento têm sido decepcionadoras, ou fecham-se em copas ou dizem que no andar de cima está uma divisão de um departamento dos Serviços de Saúde que ainda precisa do espaço.

Como é que vê este último plano de apoio ao consumo lançado pelo Governo? O plano inicial mereceu críticas da população, dizendo que não servia aos idosos.

Quanto ao primeiro plano que não chegou a ser lançado, eu até fui uma das pessoas que dei uma opinião pública logo no dia seguinte. Sempre era um benefício, mas não era um benefício que chegue a ser bom, porque faltavam coisas. Então, para os aposentados e pessoas de idade, seria muito mais complicado. Depois, todo o mundo criticou e o Governo recuou em toda a linha e melhorou.

Qual é a sua opinião sobre este novo plano?

O senhor Chefe do Executivo soube dar a volta à situação. Não sei se ele pensou bem naquilo que quis fazer, porque nós estamos num ano eleitoral. Todo e qualquer projecto do Governo, antes de ser divulgado, tem de ser muito bem pensado, porque todas as facções partidárias vão utilizar todos os meios para atacar o Governo. Porque para angariar votos é preciso criticar.

Isso também acontece aqui em Macau?

Claro.

Parece não haver muitas pessoas a criticar o Governo hoje em dia…

Não reparou que ultimamente já se fala um pouco mais das carreiras da função pública? Porquê? É a ver se caçam mais algum voto.

Está a referir-se a algum deputado em particular?

Não quero falar nos nomes das pessoas. Mas é um embuste eleitoral. Tudo aquilo que falou que vai fazer, o resultado vai ser zero. Eu gosto de fazer coisas com algum realismo, não gosto de ser utópico ou demagógico.

Só para esclarecer: está a falar do deputado José Pereira Coutinho?

Sim. Mas eu não gosto de dizer o nome dele. Conheço-o muito mal.

No próximo ano há eleições na APOMAC. Quer continuar?

Eu só estou porque não há uma outra lista. Se houvesse uma outra lista de candidatura, eu retirava-me.

Já foi deputado. Como é que avalia o trabalho dos deputados que estão actualmente no hemiciclo?

Eu não gosto de fazer avaliações, mas posso dizer que o trabalho da Assembleia já não tem grande interesse para mim. Eu nunca quis ser deputado. Quando Alberto Noronha, em 92, quis ser deputado, devia ter sido eu. Mas entendi que o Alberto estava mais bem preparado que eu e a ATFPM precisava da minha presença. Sendo deputado, não se pode estar à frente da ATFPM porque há muito trabalho a fazer. Eu acho que é incompatível. Mas aquele senhor continua. Quando me candidatei, não julgava que ia ser eleito, julguei que os meus votos iam empurrar o David Chow, mas tive azar, acabei por eu também ser eleito. Mas eu fiz o meu trabalho. Em todos os plenários tinha uma intervenção.

Na altura, também se debruçou bastante sobre a lei sindical.

Eu não acredito que algum deputado possa passar uma lei sindical. O projecto de lei sindical já tem barbas. A primeira pessoa que apresentou um projecto de lei sindical foi o doutor Alberto Madeira de Noronha, com o meu trabalho. Eu e o Alberto preparámos aquela lei sindical no ano de 1992. No tempo da administração portuguesa não convinha à administração portuguesa fazer passar aquela lei. Naquela altura estávamos muito dependentes da comunidade chinesa. Nem foi ao plenário sequer. Passaram-se anos e fiz o meu projecto. Até fiz um projecto muito meigo, não muito agressivo, para ver se passava. Se for uma obra Jorge Fão, não passa, por isso, peguei no meu projecto e ofereci a duas instituições com grande peso, a Federação dos Operários e os Kaifong. No último ano do meu mandato, eles concordaram comigo e disseram que queriam avançar. Éramos dez ou 11. Tinha mais ou menos votos para poder passar. Qual não foi o meu espanto que quando isto foi discutido em plenário, as pessoas que foram contra o meu projecto foram precisamente os portugueses. Uns saíram da sala, outros abstiveram-se.

Porque é que isso aconteceu?

Porque estavam a mando de alguém. Eram deputados nomeados ou eleitos pela via indirecta. Eram ‘robots’. O sistema de robotização vigora hoje na Assembleia. Portanto, entendi que não vale a pena estar na Assembleia. Eu estar ali para ganhar coroas e pelo meu estatuto social? Não sou homem para isso. A partir daí, disse: nunca mais ninguém vai passar um projecto de lei sindical. Agora vem aquele pateta, a dizer que todos os anos vai apresentar um projecto. E todos os anos é chumbado. Porquê? Só funciona havendo consenso. E mesmo havendo consenso, ainda há risco.

O Governo vai apresentar um projecto de lei sindical.

Se apresentar…

Acha que não? O Executivo disse que ia fazer uma consulta pública sobre a lei sindical ainda este ano.

Vamos ver se vai haver consulta ou não. Eu agora passei a ser muito céptico. Pode ser que sim, eu acredito no Ho Iat Seng. Ele é um Chefe com peso, não é um Chefe qualquer.

Continua ligado a David Chow?

Sim.

De maneira profissional ou apenas uma ligação pessoal?

De amizade. Sou muito amigo dele. Eu ajudo-o. Ele ainda é co-presidente da Macau Legend, mas vendeu uma boa parte das acções dele.

Porque é que ele quis sair da posição presidente da Macau Legend?

Eu acho que é tempo de ele sair. Eu aconselhei-o várias vezes e disse-lhe que se eu tivesse uma décima parte da sua fortuna eu dava um pontapé a isto tudo. É altura de uma pessoa gozar a vida. Mas ele não consegue deixar.

Ele pode ter uma palavra a dizer quanto à renovação das concessões de jogo, no próximo ano?

Eu não sei se ele vai, porque se ele for é mau para ele. Eu disse-lhe que devia deixar a parte do casino. Ele deve enveredar por outra via empresarial que tem a ver com a protecção ambiental. Ele deve orientar-se mais em tudo o que tem a ver com protecção ambiental.

Em que projecto em concreto?

Existem vários projectos na China muito bons. Energia eólica, solar, por exemplo. Há um projecto no qual ele está envolvido que é transformar a palha, depois de recolhido o cereal, e que pode ser aproveitado para muita coisa, uma delas é para fazer o papel. Ele está metido neste projecto neste momento. Ele agora está mais vocacionado para isso, ele gosta.

Acredita então que a Macau Legend não vai querer uma das concessões de jogo?

Ele para a política local não vai avançar. Já lhe perguntei a ele e à mulher. Mas ainda é muito cedo para falar das concessões. Ele pessoalmente pode não querer, mas agora tem outro associado de peso, pode ser que ele queira. Daqui até lá, muita água vai passar debaixo da ponte.