Gastronomia de Macau em destaque em Jiangsu

FOTOGRAFIA: DST

À boleia da Semana de Macau em Jiangsu, que decorre na cidade de Nanjing, foi organizada uma promoção da gastronomia local entre os dias 13 e 26 de Maio. O evento está a decorrer no Jin’s Café do Hotel Jinling e conta com um buffet de pratos macaenses e portugueses feitos pelo chef Lou Chi Seng, que em 1999 e 2016 obteve as Medalhas de Mérito Profissional e de Mérito Turístico atribuídas pelo Governo da RAEM.

Lou Chi Seng é o responsável pela confecção de 33 pratos, entre eles: pastéis de bacalhau, chouriço assado, caldo verde, salada de lulas à portuguesa, salada de orelha de porco à portuguesa, galinha à portuguesa, feijoada, arroz chau chau de Macau, arroz chau chau à portuguesa, minchi, serradura e batatada.

Amanhã, em Nanjing, vai realizar-se uma transmissão em directo através da internet onde uma celebridade da internet interagirá com o chefe para apresentar os pratos típicos macaenses e portugueses. O chef Lou vai apresentar o prato macaense minchi e vai usar um ingrediente típico de Nanjing, as favas, para fazer o prato português entrecosto de favas.

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) e o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) realizaram ontem um seminário de promoção do turismo com o objectivo de apresentar as vantagens dos sectores do turismo e de convenções e exposições de Macau, permitindo aos operadores dos dois lados realizar intercâmbio e negociações, bem como promover a imagem de Macau como uma cidade saudável, segura e apropriada para visitar.

Helena de Senna Fernandes, directora da DST, sublinhou que o objectivo também passa por explorar a cooperação entre as duas cidades e lançar mais novos produtos e serviços turísticos.