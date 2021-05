Galaxy com resultado positivo 885 milhões de patacas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Boas notícias notícias para a operadora de Hong Kong que, apesar disso, ainda viu seus resultados operacionais contraírem.

A operadora do jogo Galaxy, proprietária de seis casinos em Macau, anunciou ontem um EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) positivo no primeiro trimestre de 885 milhões de patacas.

O resultado representa um aumento de 204% em relação com o período homólogo de 2020, mas uma queda de 15% quando comparado com o trimestre anterior. O grupo também anunciou receitas líquidas de 1,1 mil milhões de patacas, mais 1% em termos anuais e praticamente o mesmo do que o valor arrecadado no trimestre anterior.

A operadora tinha registado um EBITDA negativo de um milhão de patacas em 2020. Em 2019, a empresa apresentara um EBITDA positivo de 17 mil milhões de patacas.

Os resultados do jogo para o mercado de massa registaram um aumento de apenas 1% trimestre a trimestre, para 2,8 mil milhões de patacas. Já a receita de jogo VIP aumentou 10%, para 1,9 mil milhões de patacas.

A operadora de jogos Galaxy Entertainment Group viu os seus resultados operacionais caírem no primeiro trimestre deste ano, mas destacou o aumento gradual na chegada de visitantes no SAR, que se traduziu em aumento da receita de jogos. “No futuro, a médio e longo prazo, continuamos confiantes no futuro de Macau. Vimos sinais de recuperação precoce após o final de Setembro de 2020 e pode demorar mais alguns trimestres para o aumento dos volumes de negócios”, afirmou o presidente Lui Che Woo no relatório.

Lui assume que o grupo reconhece as dificuldades associadas à Covid-19. A Galaxy também observou que, devido à pandemia, os cronogramas fornecidos para os seus projectos de expansão das Fases 3 e 4 de Cotai “podem ser impactados”.

Com inauguração prevista para o segundo semestre de 2021, o novo Centro de Convenções terá 40 mil metros quadrados de área útil distribuídos por quatro andares. A infraestrutura inclui o Galaxy Arena no rés-do-chão – que fará concorrência directa com o Cotai Arena do Venetian – com capacidade para 16 mil pessoas.

O espaço terá ainda um salão de exposições com 10 mil metros quadrados; um auditório com capacidade para 650 pessoas; um salão de banquetes que pode albergar 2.400 pessoas; uma sala de conferências com quatro mil metros quadrados; 32 salas de reunião; um salão de baile que pode ter 1.000 pessoas e um novo hotel cinco estrelas, o Andaz Macau, que proporcionará mais 700 quartos no território.

A expectativa do grupo é de que cerca de 2000 pessoas possam trabalhar na propriedade, incluindo 200 pessoas dedicadas no Centro de Convenções e cerca de 500 a 600 pessoas nos hotéis, para além de segurança, limpeza e outro pessoal.

O projecto de expansão do ‘resort’ integrado inclui ainda um total de cerca de 4000 quartos de hotel e vilas, incluindo quartos familiares e ‘premium’ de alto padrão, além de restauração, lojas e áreas de jogo.

A Fase 4, que deve levar cerca de três anos para ficar concluída, pode potencialmente entrar em andamento antes que a Fase 3 seja concluída.

A Galaxy também tem cerca de 43 mil milhões de patacas retidos em caixa retido e investimentos líquidos, além de nove mil milhões em dívidas, incluindo nove mil milhões de patacas associados ao seu rendimento de tesouraria.

G.L.P.