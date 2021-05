Ex-capitã da equipa de dança da MUST dá aula de dança na Universidade do Minho

A ex-capitã da equipa de dança da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) Liu Chang, que participou em mais de 50 espectáculos nos últimos 15 anos, vai dar aulas online nos dias 17, 24 e 31, pelas 18h (hora de Portugal), no âmbito de um conjunto de actividades promovidas pelo Instituto Confúcio da Universidade do Minho (ICUM).

Os interessados em aprender dança tradicional chinesa podem ver nestas aulas virtuais uma oportunidade de se tornarem melhor dançarinos. As aulas serão dadas ao som da “Melodia da serenidade”, uma música muito famosa na China.

O ICUM apresenta ainda este mês um conjunto de actividades para o público em geral duas exposições, um concurso de caligrafia, um documentário, uma conferência, um concerto e uma sessão de leitura.

A exposição também tem uma ligação a Macau uma vez que é dedicada ao poeta simbolista Camilo Pessanha. A mostra “Camilo Pessanha, um poeta ao longe” está patente até sábado na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga. O programa paralelo já incluiu a leitura de passagens da obra “Clepsidra”, em chinês e português, e um concerto com instrumentos tradicionais orientais. O Instituto Camões é um dos parceiros da iniciativa.

Quanto à exposição “Ásia, império das escritas”, está aberta até dia 28 de Maio na Biblioteca da Universidade do Minho no campus de Azurém, em Guimarães. A mostra retrata a fascinante evolução dos principais sistemas de escrita no Oriente e no Ocidente através do tempo e foi organizada pelo ICUM, pelos Serviços de Documentação e Bibliotecas da Universidade do Minho e pelo Centro Científico e Cultural de Macau.