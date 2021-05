Ensino superior tem vagas suficientes para estudantes locais frequentarem os cursos que desejam

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa resposta a uma interpelação escrita remetida pelo deputado Lam Lon Wai, que sugeria que as autoridades comunicassem com as instituições de ensino superior de Macau no sentido de aumentarem as vagas locais, o Governo respondeu que já existem vagas suficientes para que os estudantes de Macau possam frequentar os cursos que pretendem.

A resposta da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), encaminhada ontem pelo deputado às redacções, começa por lembrar que o número médio anual de alunos que concluem o ensino secundário de Macau é de cerca de quatro mil e aproximadamente metade opta por prosseguir os estudos na região. “Mesmo que, em resultado da epidemia, haja um aumento de alunos a optar pelos estudos em Macau, as dez instituições de ensino superior de Macau, especialmente as públicas, têm vagas suficientes para os estudantes locais poderem frequentar, com prioridade, os seus cursos”, lê-se na resposta assinada por Teng Sio Hong, subdirector do organismo.

Por outro lado, a DSEDJ lembrou que continua, através de várias formas, a fornecer aos alunos as informações mais actualizadas sobre o prosseguimento dos estudos, escolha da área de especialização e preparação para o emprego, por exemplo.

Na interpelação, Lam Lon Wai aproveitou para pedir que as autoridades reforcem o reconhecimento do exame unificado de acesso junto das instituições de ensino superior de diferentes regiões. A DSEDJ respondeu que os alunos locais já se podem candidatar a instituições de ensino superior de Portugal através deste exame, bem como do interior da China e de Taiwan, por exemplo. “No futuro, a DSEDJ vai continuar a apoiar o desenvolvimento estável do exame unificado de acesso das quatro instituições, a fim de formar talentos de alta qualidade para Macau”, conclui o Governo.

A.V.