E se o seu cão pudesse pintar? É esta a proposta da MASDAW para este sábado no Albergue SCM

A Masdaw, associação de protecção de animais de rua, prepara-se para lançar mais um evento para fins de angariação de fundos para apoiar o seu trabalho. Desta vez será no pátio do Albergue, este sábado, das 9 da manhã até às 18 horas. Na ocasião, os participantes irão aprender a “pintar para os cachorrinhos”, isto é, com as técnicas que irão ser divulgadas no evento, os animais de estimação poderão criar eles próprios as suas obras de arte. Alternativamente, para quem não tiver animal de estimação, ou um cão, neste caso, poderá participar com um ‘candidato ávido’ canino, da MASDAW.

Este sábado vai-se realizar uma actividade para amantes dos animais de quatro patas, neste caso os cães, numa iniciativa intitulada “Pintar para os cachorrinhos!”, que terá lugar no pátio do Albergue SCM.

O evento é organizado pela associação de protecção de animais de rua MASDAW, dirigida por Fátima Galvão, que disse ao PONTO FINAL que decidiu ir em frente com esta actividade nunca de antes feita no território. O evento, que vai decorrer das 09h00 às 18h00, para além de ser um workshop onde os participantes poderão aprender técnicas de pintura para os próprios animais de quatro patas, será também uma oportunidade de angariação de fundos para apoiar a associação que, depois da pandemia, necessita ainda mais de ajuda para cuidar os mais de 160 animais que tem em sua guarda.

A ideia de fazer um workshop para ensinar os cães a pintar foi idealizado pela companhia que organiza eventos de arte, a ‘Kind Crafts’, que vai estar presente a ensinar a técnica secreta de como fazer os nossos cães pintarem uma obra de arte.

Ao PONTO FINAL, a fundadora da associação Masdaw, Fátima Galvão, explicou que este será um óptimo serão para adultos, crianças, com ou sem os seus cães, para explorarem o seu lado criativo. “Isto é basicamente uma experiência para toda a família”, referiu. A fundadora da associação acrescenta também que, quem não tenha um cão que a acompanhe, pode pedir um “emprestado” à associação, na altura de reservar o seu lugar no evento.

No dia estarão também presentes os DJ locais Alan Lau, também conhecido por ‘DJ ATL’, e ‘LP Resistance’, a tocar música, e para os mais novos haverá também pinturas faciais para quem quiser mudar o visual.

Os bilhetes de entrada, que devem ser pré-reservados, contactando o Albergue SCM através da sua página electrónica, custam 150 patacas para adultos e 100 patacas por criança e/ou cão.

A MASDAW, recorde-se, tem procurando fazer um trabalho para salvar, proteger e esterilizar cães de rua em Macau, tal como outros animais necessitados. A associação tem vários cães para adopção permanente ou temporária.