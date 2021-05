Coutinho pede mais apoios para o sector das exposições e convenções

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa interpelação escrita remetida ao Governo, José Pereira Coutinho pede que o Executivo tenha mais atenção às necessidades do sector das exposições e convenções. O deputado fala em “injustiças” na atribuição de apoios financeiros e sugere que sejam concedidos subsídios direccionados especificamente para aquele sector.

À luz da crise pandémica, José Pereira Coutinho diz que o Governo deve conceder apoios diferenciados às empresas do sector das exposições e convenções. Numa interpelação escrita enviada ao Governo e remetida ontem às redacções, o deputado começa por apontar que, com a crise provocada pela pandemia, “verificou-se que muitas das empresas do ramo de convenções e exposições não conseguiram sobreviver” devido ao fecho de fronteiras e também, segundo o legislador, por “os apoios financeiros concedidos pelo Governo às empresas não terem diferenciado este sector, originando enormes injustiças nestes dois segmentos de actividade económica”.

“Teria sido desejável que as autoridades competentes tivessem concedido os apoios financeiros de acordo com as especificidades do ramo de exposições e convenções, ao invés de metê-las todas no mesmo ‘saco’ aquando da concessão de apoios financeiros”, afirma o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), dizendo que os apoios concedidos a estas empresas são os mesmos dados a supermercados, mercearias e lojistas.

O deputado alerta que o sector de exposições e convenções tem estado sob pressão também devido à concorrência desleal das empresas de Hong Kong e do interior da China, que fazem com que as empresas de Macau sejam preteridas.

Por isso, José Pereira Coutinho questiona quais as medidas específicas que são aplicadas pelas autoridades no sentido de diferenciar os apoios financeiros concedidos às actividades económicas dos sectores de exposições e convenções, “tendo em conta as suas próprias características e especificidades, evitando a concessão de apoios uniformes e generalizados às pequenas e médias empresas que, na prática, se revelam discriminatórios e injustos”.

O deputado pergunta também quais são as medidas concretas que o Governo está a preparar a médio e longo prazo para aumentar o número de infraestruturas destinadas à realização de convenções e exposições, disponíveis para arrendamento a preços reduzidos. Por outro lado, Coutinho pergunta de que planos é que o Executivo dispõe para a promoção e realização de mais eventos oficiais, eventos promovidos por empresas estrangeiras ou empresas do interior da China, por exemplo. O deputado sugere também o aumento da diversificação da oferta de eventos a realizar em bares e restaurantes em locais fora dos hotéis, como os Lagos Nam Van, as Casas Museu da Taipa ou as novas zonas atractivas de Ká Hó.

Por fim, Coutinho interroga o Governo sobre quais os planos a médio e longo prazo para a internacionalização do sector das exposições e convenções e quais os eventos oficiais e particulares que se vão realizar no próximo ano em Macau.