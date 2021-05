Amostras da missão lunar Chang’e-5 serão enviadas para Macau este ano

O Laboratório Estatal de Ciências Lunares e Planetárias da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau deverá receber as primeiras amostras lunares recolhidas pela missão chinesa Chang’e-5. A informação foi divulgada ontem após uma conferência de imprensa de avaliação de aceitação dos laboratórios de referência do estado de Macau, no Centro de Ciência.

O Laboratório Estatal de Ciências Lunares e Planetárias da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) deverá receber no Verão as primeiras amostras lunares recolhidas pela missão chinesa Chang’e-5, revelou ontem o chefe do laboratório, Zhang Keke, citado pela Macau News Agency.

No ano passado, investigadores do laboratório estiveram envolvidos na pesquisa científica da missão lunar chinesa Chang’e-4, uma missão robótica que pousou no lado não visível da Lua.

Em Novembro do ano passado, a China lançou Chang’e 5, uma missão de retorno de amostra que trouxe amostras de Luas para a Terra pela primeira vez em 40 anos.

Durante as comemorações do 20.º aniversário da transferência de administração de Macau, as autoridades chinesas prometeram que as amostras lunares seriam transferidas para o território para aqui serem estudadas.

“Estamos no meio do processo para receber as amostras lunares. Devemos conseguir algumas para pesquisa. Recebemos muito apoio do governo local e central e foi prometido que obteríamos algumas amostras”, reafirmou Zhang, acrescentando que “porém, existem procedimentos que precisam ser seguidos, pois é preciso dar uma ideia científica sobre o que se quer fazer com as amostras, que são muito valiosos”.

O chefe do laboratório de investigação planetária falou aos jornalistas após uma conferência de imprensa para anunciar os resultados de uma avaliação de dois dias realizada pelo Ministério da Ciência da China e pelo Fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia de Macau (FDCT) sobre o desempenho do Laboratório Estatal de Ciências Lunares e Planetárias da MUST e do Laboratório de Referência do Estado de Internet das Coisas da Cidade Inteligente, da Universidade de Macau.

Zhang Keke afirma que durante a última década, o programa espacial chinês tem se desenvolvido muito depressa e de momento existem já 200 laboratórios de referência do estado, porém este em Macau é o único focado e dedicado no planeamento da pesquisa do espaço e com ligações às missões espaciais chinesas.

O chefe do laboratório de referência do Estado para a ciência Lunar e Planetária afirmou também aos jornalistas que nos últimos dois anos e meio, desde a abertura do laboratório, que o centro tem ultrapassado as expectativas, contando, presentemente com satélites, um centro de analise de dados de satélites, estações de satélites, plataformas experimentais de astrobiologia e de astroquímica.

Em termos do nível de comparação em relação a outros centros de referencia internacionais, o chefe de laboratório refere que estima precisar ainda de uns três ou quatro anos ate alcançar um nível competitivo.

Foi também referido na conferência de imprensa que um dos maiores desafios para o laboratório local é, sem duvida, o recrutamento de cientistas e peritos de topo. Na ocasião foi explicado que para atingir estes objectivos é crucial providenciar as plataformas necessárias e bons incentivos financeiros. Actualmente, o laboratório tem 35 membros na equipa, porém, prepara-se para receber pelo menos mais um membro que está retido nos Estados Unidos há um ano devido às restrições de entrada de estrangeiros no território.

*com GLP