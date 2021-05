Os cinco problemas do plano director e as cinco soluções da Novo Macau

FOTOGRAFIA: PF

À luz das conclusões da consulta pública sobre o plano director, a Associação Novo Macau detalhou ontem cinco dos problemas do documento e apresentou sugestões, como o aumento das áreas verdes e uma lei que restrinja a altura dos edifícios junto à Colina da Penha, por exemplo. Contudo, Sulu Sou, vice-presidente da associação democrata, disse não acreditar que o Governo leve em conta as propostas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Governo divulgou na semana passada os resultados da consulta pública referente ao projecto do plano director e a Associação Novo Macau aproveitou para deixar as suas opiniões sobre o documento e pediu a Ho Iat Seng para seguir a opinião da maioria dos residentes aquando da elaboração do plano final. Sulu Sou, vice-presidente da associação democrata, indicou ontem, em conferência de imprensa, que não está confiante de que o Chefe do Executivo ouça as suas opiniões.

O primeiro problema encontrado pela Novo Macau tem a ver com a política demográfica. Segundo disse Sulu Sou, o plano “não teve em conta as necessidades gerais e regionais da população, os dados das projecções populacionais, a capacidade de desenvolvimento, nem as estruturas populacionais por região”. Assim, “as necessidades de espaços públicos e de instalações não podem ser estimados”. Sulu Sou pediu, então, que o Governo incorpore dados sobre a população no documento, de forma a perceber as necessidades de cada parte da cidade.

O relatório da consulta pública indica que cerca de 80% das opiniões não se opõe e até concorda com a ideia de aumentar as zonas verdes e os espaços abertos na cidade, o que, indicou Rocky Chan, membro da direcção da Novo Macau, reflecte a escassez deste tipo de espaços. Para fazer face a esta percepção da sociedade, a Novo Macau sugeriu precisamente que “o Governo deve aumentar bastante os espaços verdes e deve tentar atribuir as zonas públicas verdes numa base de segmento contínuo, em vez das atribuições de faixas costeiras de preenchimento de buracos, fragmentos verdes na área residencial”.

A Novo Macau também recordou que cerca de 70% das opiniões da consulta pública se opunham ao plano do Governo de construir instalações governamentais nas zonas C e D do Lago Nam Van. “A zona deve ser tornada pública”, indicou Sulu Sou. Até porque, notou o democrata, “o Governo já indicou que o problema do arrendamento a longo prazo de instalações comerciais para departamentos governamentais poderia ser resolvido após a conclusão dos novos edifícios de escritórios governamentais em Pac On, Zona Nova e Dynasty Plaza, por exemplo.

Além disso, mais de 80% das opiniões opuseram-se à fixação do limite de altura dos edifícios das Zonas C e D do Lago Nam Van nos 62,7 metros. Na opinião da associação, o limite máximo para a construção de edifícios naquela zona deve ser de 20 metros, para não obstruir a vista para a Colina da Penha. Rocky Chan sublinhou que a altura dos edifícios junto à Colina da Penha deve ser restringida por lei.

Por isso, a Novo Macau sugere que se conectem as Zonas C e D do Lago Nam Van, o Lago Sai Van e a Zona B dos Novos Aterros no sentido de tornar a zona num “local aberto, esparso, acessível ao público, verde, e um marco de facilitação do lazer, cultura, inovação e sustentabilidade”.

Também o planeamento da Taipa tem problemas, na opinião dos democratas. Relativamente ao terreno onde estava prevista a construção do Ocean World, quase 70% das opiniões da consulta pública opunham-se ao plano de construção de mais edifícios comerciais. E, assim, à semelhança do Lago Nam Van, “o Governo deveria fazer da zona costeira Norte da Taipa uma “zona de lazer verde completa, calma, livre de poluição, diversificada e permanente, para satisfazer as necessidades dos futuros 20 anos de crescimento populacional”.

A quinta e última crítica da Novo Macau ao plano director tem a ver com Coloane. A consulta pública revelou que cerca de 95% das pessoas concordaram que Coloane fosse uma zona não urbanizada e 100% das opiniões discordaram do plano inicial de colocar uma zona residencial no Alto de Coloane. “Embora o Governo já tenha aceite a opinião pública para manter o Alto de Coloane como área natural preservada, a relutância inicial do governo tinha gerado uma fenda interna desnecessária e foi uma lição a aprender”, apontou Rocky Chan, sublinhando a necessidade de preservar a natureza da zona.