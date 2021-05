IPM quer promover formação de quadros qualificados

FOTOGRAFIA: IPM

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) recebeu a visita de Terry Sio, Presidente da Associação Comercial de Empresas de Marca Internacional de Macau, e de Li Minghui, Secretário Adjunto do Comité do Partido no Instituto Politécnico de Panyu Guangzhou. A visita já aconteceu no dia 29 de Abril, mas só ontem foi divulgada. O encontro entre as três partes teve como objectivo a troca de impressões sobre a cooperação entre escolas e empresas, a formação de quadros qualificados e a incubação de projectos.

Im Sio Kei, presidente do IPM, apresentou a instituição e mostrou o seu desenvolvimento nas áreas da inovação científica, tradução, turismo e gestão de jogo, por exemplo. Terry Sio, por seu lado, assinalou que a associação que representa está disposta a servir de ponte para o desenvolvimento dos jovens da Grande Baía, valorizando as vantagens das marcas de Macau e ajudando as instituições de ensino superior de Macau a promover a cooperação amigável com as instituições de ensino superior da Grande Baía.

O objectivo da associação passa também por promover o intercâmbio de estudantes entre as duas regiões, impulsionar a cooperação entre as instituições académicas e as empresas e estimular o estabelecimento de indústrias na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, lê-se no comunicado.

Por seu lado, Li Minghui disse esperar que, através desta visita, se possa desenvolver a cooperação entre as duas instituições académicas, abrindo oportunidades de cooperação nas áreas do intercâmbio académico e da formação para os professores e os alunos, a fim de formar mais quadros profissionais.