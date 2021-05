Empréstimos hipotecários para habitação cresceram 38,9%

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) divulgou ontem as estatísticas relativas aos empréstimos hipotecários relativos a Março. Segundo os dados da AMCM, os novos empréstimos hipotecários para habitação aprovados pelos bancos de Macau cresceram 38,9% em relação ao mês transacto, até a 2,96 mil milhões de patacas.

Os novos empréstimos hipotecários para habitação aprovados aos residentes locais que representavam 99,7% do total, tendo crescido 38,9% e atingindo 2,95 mil milhões de patacas. O componente não-residente também cresceu 49,5% para os 9,3 milhões de patacas.

Os novos empréstimos hipotecários para habitação aprovados cuja garantia é dada por edifícios em construção cresceram 32,8% para os 314,6 milhões, em relação ao mês anterior. Em comparação com o período homólogo de 2020, estes novos empréstimos hipotecários para habitação decresceram 36,8%.

Quanto aos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias, estes cresceram 17,2% relativamente ao mês anterior e atingiram 1,92 mil milhões de patacas. Destes, 99,5% foram concedidos aos residentes locais, tendo esta componente crescido 24,8% para 1,91 mil milhões de patacas; porém, o componente não-residente decresceu para 10,3 milhões.

De Janeiro a Março de 2021, o número médio mensal dos novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias aprovados atingiu 2,4 mil milhões de patacas, correspondendo a uma descida de 0,5%, em comparação com o período entre Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021.

A AMCM refere também que, no final de Março, o rácio das dívidas não pagas aos empréstimos hipotecários para habitação manteve-se inalterado no nível de 0,24%, quando comparado com o mês anterior, mas decresceu 0,01 pontos percentuais em relação ao período homólogo do ano transacto. Já o rácio das dívidas não pagas aos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias atingiu 0,54%, correspondendo a um aumento de 0,01 pontos percentuais em relação ao mês anterior e 0,09 pontos percentuais em relação ao período homólogo do ano transacto.