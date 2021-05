Duas candidaturas decidiram desistir da corrida eleitoral à AL

As associações em questão retiraram as suas candidaturas quase ao mesmo tempo que as entregaram. Razões para a desistência não foram dadas pelas mesmas. Alguns locais de voto habituais podem ser mudados, pondera a CAEAL.

O presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), Tong Hio Fong, revelou ontem, em conferência de imprensa, que duas candidaturas apresentadas na corrida às eleições para a Assembleia Legislativa foram, entretanto, retiradas.

O também juiz do Tribunal de Segunda Instância afirmou que se trata da candidatura das Novas Forças dos Trabalhadores das Empresas do Jogo, uma candidatura considerada legal e aprovada pela CAEAL, e que desistiu no dia 30 de Abril, e outra da Aliança Macau, que apresentou a sua desistência no dia 10 de Maio, não tendo a comissão ainda tido tempo para a rever.

O líder da comissão referiu que a desistência às eleições “foi uma iniciativa do mandatário, que é um direito que goza”, esclarecendo que a CAEAL só acompanha o assunto de acordo com os procedimentos definidos e que não apura os motivos da desistência. Tong Hio Fong disse que a CAEAL recebeu, até hoje, quatro pedidos de Reconhecimento de Constituição de Comissão de Candidatura.

Também foi revelado pelo mesmo responsável que a CAEAL pondera alterar a localização de algumas mesas de voto. Assim sendo, ainda que de forma não veicular, a comissão pretende arranjar uma alternativa para o Fórum Macau, local que está a ser usado para a realização de testes de ácido nucleico para a Covid-19 e agora, mais recentemente, também como um local de vacinação. Em cima da mesa está a possibilidade de ocorrer uma troca com a secção inglesa do Colégio Santa Rosa de Lima, também situado na mesma avenida, a Avenida Rodrigo Rodrigues.

Outros três locais também estão na calha para serem alterados. Os serviços de acção social localizados em Seac Pai Van devem ser substituídos pela escola luso-chinesa no mesmo bairro, em Coloane.

A escola primária Pui Tou, na Taipa, deverá a ser a mesa de voto em vez da habitual escola Fong Cheong, também na Taipa. E a escola Santa Teresa deve ceder o seu lugar como mesa de voto ao colégio diocesano de São José V.

Tong Hio Fong fez saber, e reiterou, que são soluções que ainda não mereceram a aprovação da comissão, uma vez que os membros da CAEAL continuam a ver in loco todas as possibilidades para mesas de votação. Seja como for, está previsto manter o número de 36 locais de votação nas eleições deste ano, em semelhança ao que sucedeu no escrutínio anterior.

O juiz presidente da CAEAL pediu ainda às pessoas que se recenseiem e lembrou o caso de Coloane onde supostamente residem 32 mil pessoas, mas na verdade apenas seis mil estão registadas nos cadernos eleitorais. “Apelo a que mudem as suas moradas até ao final deste mês. Mesmo sem terem mudado de residência, podem verificar se o endereço declarado é o correcto, para evitar extravios do aviso de votação por incorrecção de endereço”.

Outra questão abordada por Tong Hio Fong relacionou-se com o comportamento dos funcionários públicos durante a campanha política. Para a CAEAL é muito claro que, perante o dever de manter a neutralidade política, existem restrições para alguns funcionários públicos no que diz respeito ao direito de propositura, casos regulados pelas leis especiais em vigor e não devido às disposições da Lei Eleitoral, dando como exemplo os militarizados das Forças de Segurança de Macau que estão sujeitos ao Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau.