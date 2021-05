Denúncia anónima levou à detenção de oito pessoas num hotel

FOTOGRAFIA: PF

Três homens e três mulheres de nacionalidade filipina, com idades entre 27 e 53 anos, foram presos no domingo, referiu ontem a Polícia de Segurança Pública. De entre os indivíduos constava uma empregada doméstica e um residente que se suspeita ser cabecilha. O grupo terá recorrido a um quarto de hotel na zona da Ponte 16 para consumir ICE, que terá sido adquirido por 600 patacas.

No dia 9 de Maio, pelas 23 horas, as autoridades receberam uma participação anónima de que num hotel na zona da Ponte 16 haveria um grupo de pessoas a consumir droga. Quando os agentes se deslocaram ao local interceptaram um homem com comportamento suspeito à saída do hotel e que tinha na sua posse dois sacos pequenos contendo substâncias cristalizadas, com um peso total de 0,59 gramas e 4,41 gramas, respectivamente, e ainda duas palhinhas e um funil. Foi confirmado posteriormente que a substância em causa era ICE, e o homem confessou que além de ter acabado de consumir a droga, esta tinha sido adquirida por 600 patacas a um amigo.

Depois de divulgadas as informações, a polícia deslocou-se a um quarto do mesmo hotel onde o homem estava hospedado e foram encontrados mais cinco indivíduos filipinos que, segundo a polícia, mostravam um olhar apático e com um comportamento descontrolado, deixando um forte indício de que estariam sob influência do estupefaciente.

Foram encontrados no quarto dois sacos pequenos de plástico com uma substância cristalizada com um peso total de 0,3 gramas e dois papéis de estanho contendo ICE, com um peso total de 0,27 gramas, bem como um isqueiro.

Na posse de um dos arguidos foram encontrados dois frascos contendo a mesma substância cristalizada, com um peso total de 0,4 gramas. Segundo as autoridades, o homem confessou o consumo de droga com as restantes cinco pessoas. Mais tarde, e após um exame toxicológico efectuado no hospital, foi confirmado o consumo de droga em todos os envolvidos. Uma das mulheres revelou à polícia que teria sido a primeira vez que consumia a droga em questão, acrescentaram as autoridades.

Todos os membros foram acusados do crime de consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, dois deles com mais uma acusação de posse indevida de utensílio ou equipamento. Um deles, que possuía o estatuto de residente de Macau, foi acusado adicionalmente de mais dois crimes, nomeadamente tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e incitamento ao uso ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas.

O caso já foi transferido para o Ministério Público na passada segunda-feira.

______________________

Burla informática apanhou mais oito residentes

Entre 8 de Abril a 11 de Maio, oito residentes de Macau foram burlados através de transacções ilícitas recorrendo aos seus cartões de crédito. Segundo as autoridades, o dinheiro foi desviado através de uma ou até de várias transacções a cada vítima. No total, as pessoas foram lesadas em cerca de 60 mil patacas recorrendo a cartões de crédito de várias instituições bancárias do território. Todos os afectados apresentaram queixa à polícia e o caso continua em investigação.