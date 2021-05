Cerca de 250 mil residentes já se inscreveram no plano de benefícios de consumo

FOTOGRAFIA: DSEDT

Até às 10h da manhã de ontem, já mais de 250 mil pessoas se tinham inscrito no “Plano de benefícios de consumo por meio electrónico”, cujas inscrições começaram na passada sexta-feira. Num comunicado divulgado ontem pela Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) e Autoridade Monetária de Macau (AMCM), 107 mil residentes optaram pela forma de pagamento móvel, enquanto 143 mil pela forma de cartão de consumo.

As autoridades informaram também que foram realizadas oito sessões de esclarecimento sobre os pormenores do plano. Estas sessões contaram com a participação de 600 pessoas.

No comunicado, as autoridades pedem às instituições financeiras para divulgarem o conteúdo dos benefícios lançados pela sua instituição. A AMCM apela ainda a que os residentes leiam as regras antes de se inscreverem. Relativamente aos benefícios lançados pelas instituições financeiras em articulação com este plano de benefícios, antes do começo da inscrição, as instituições financeiras já divulgaram os pormenores relativos às actividades para permitir que os residentes obtenham as informações sobre isso, anunciou a DSEDT, acrescentando assim que, antes da inscrição, os residentes podem ler o programa dos benefícios e as regras para utilização, de modo a escolher, de acordo com as suas necessidades, e sem necessidade de inscrever com pressa.

Ao mesmo tempo, a AMCM está a acompanhar as acções promocionais realizadas pelas instituições financeiras sobre os benefícios lançados pelas instituições, incluindo exigir que as mesmas divulgarem o seu conteúdo, e também que façam correcções ou esclarecimentos quando o conteúdo for enganoso.