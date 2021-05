Wynn Macau reduz perdas no primeiro trimestre

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A operadora revelou ontem os resultados financeiros no primeiro trimestre deste ano. Grupo revela ainda que gerou 24 milhões de patacas de EBITDA normalizado por dia durante a semana dourada do Dia do Trabalhador, ao mesmo tempo que, no mesmo período, a ocupação hoteleira nas propriedades atingiu 93%.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A operadora de jogos Wynn Macau conseguiu reduzir as suas perdas operacionais para 599 milhões de patacas no primeiro trimestre de 2021, com o aumento dos turistas no território e a redução das despesas.

“Os resultados do primeiro trimestre reflectem a evolução contínua do negócio, com os consumidores a viajarem mais uma vez para os seus destinos preferidos de lazer e jogo”, disse o director-executivo do grupo, Matt Maddox, no relatório financeiro.

O Wynn Macau e o Wynn Palace geraram cerca de três mil milhões de patacas em receitas operacionais nos primeiros três meses deste ano, um aumento de 3,4% em relação ao trimestre anterior, enquanto o EBITDA de propriedades aumentou 11%, para 352 milhões de patacas. As receitas operacionais diminuíram 178 milhões de patacas no Wynn Palace e 398 milhões de patacas no Wynn Macau face ao mesmo período do ano passado.

A 31 de Março passado, o Wynn Macau tinha um total de caixa e equivalentes de caixa, excluindo caixa restrito, de 22,4 mil milhões de patacas e mais de 8,8 mil milhões de patacas em linhas de crédito rotativo.

“Em Macau, assistimos a melhorias graduais constantes na tendência de visitas, reforçando em particular o segmento ‘premium’ do mercado de massa nos casinos, bem como no segmento de luxo”, notou ainda Maddox.

A semana dourada do Dia do Trabalhador também trouxe bons resultados para o Wynn. “Durante esse período experimentámos e gerámos 24 milhões de patacas de EBITDA normalizado por dia”, revelou o director-executivo, assumindo que este foi o maior lucro normalizado que a empresa gerou desde o início da pandemia no início de 2020.

Matt Maddox disse ainda que os volumes de vendas durante o recente intervalo de cinco dias continuaram a “oscilar entre 25% e 30%” em comparação com o período de férias de Maio de 2019.

A ocupação hoteleira nas propriedades atingiu 93% durante esse período. Maddox referiu que o abrandamento gradual das restrições fronteiriças entre Macau e a China continental resultou no Wynn ver uma série de novos clientes “Acho que a cada semana que passa, mesmo excluindo a semana dourada, estamos a ficar mais fortes”.

Las Vegas em alta

A Wynn Las Vegas teve a sua receita mais lucrativa de todos os tempos em Abril, de acordo com o CEO da empresa. Matt Maddox, durante o anúncio virtual dos lucros trimestrais, disse que a empresa nos Estados Unidos da América arrecadou cerca de 200 milhões de patacas em receita no mês passado.

Também em Las Vegas, as taxas de ocupação hoteleira para datas de fim de semana em ambos os hotéis (Wynn e Encore) estão na faixa dos 90%.

Maddox revelou que, e apenas algumas semanas no segundo trimestre de 2021, já ultrapassou o seu EBITDA de Las Vegas para o primeiro trimestre. O número do primeiro trimestre foi de pouco mais de 224 milhões de patacas.