Turismo e medicina tradicional chinesa em foco na reunião entre Ho Iat Seng e responsável de Jilin

FOTOGRAFIA: GCS

Ho Iat Seng encontrou-se ontem, na sede do Governo, com Cao Yuguang, vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) da província de Jilin, e em cima da mesa estiveram temas como a promoção conjunta no âmbito da indústria da medicina tradicional chinesa e do turismo.

Segundo um comunicado divulgado ontem, o Chefe do Executivo de Macau começou por assinalar que a região se tem empenhado na prevenção da pandemia e que é “uma cidade saudável, segura e adequada para viajar”. O governante de Macau disse ainda que a região tem tentado dinamizar a diversificação económica.

Ho Iat Seng notou também que a indústria da medicina tradicional chinesa da província de Jilin está a desenvolver-se rapidamente, existindo uma perspectiva abrangente para a cooperação bilateral nesta área. Assim, espera que as duas regiões mantenham contacto estreito nessa área. Cao Yuguang concordou e convidou a RAEM a apoiar e participar na VI Conferência de Verão do Congresso Mundial da Medicina Tradicional Chinesa e na 13ª Expo China-Nordeste da Ásia, que se realizam na província de Jilin. Por outro lado, disse esperar aprofundar a cooperação entre Jilin e Macau através de visitas e da participação em convenções e exposições.

O responsável de Jilin revelou que a taxa de crescimento económico daquela província, no ano passado, foi superior à do nível nacional, e a indústria automóvel e da medicina tradicional chinesa desenvolveram-se rapidamente, estando optimista com o seu desenvolvimento, no futuro. A província de Jilin espera reforçar o intercâmbio e a cooperação com a RAEM no domínio da gestão de turismo e da formação de quadros qualificados.