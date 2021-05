“Tivemos sempre o condão de manter a casa bem-disposta”, diz Miguel de Senna Fernandes

O grande auditório do Centro Cultural vai acolher, no sábado e no domingo, espectáculos do grupo de teatro Dóci Papiaçám di Macau, com a sua nova peça “Patrám Pa Unga Dia”. O grupo, que não pôde actuar o ano passado devido ao surto da pandemia, revelou-se entusiasmado de poder voltar aos palcos com mais uma história caricata da sociedade de Macau, contou Miguel de Senna Fernandes ao PONTO FINAL.

No sábado e domingo, o conceituado grupo de teatro do território, os Dóci Papiaçam di Macau, vai actuar depois de um ano de pausa, devido às complicações da pandemia. A nova peça que vai ser apresentada no grande auditório do Centro Cultural intitula-se em patuá “Patrám Pa Unga Dia” (Patrão por um dia), e vai ser, resumidamente, uma história de amor, passada em tempos de pandemia, com um enredo que relata a vida de Horácio, um trabalhador exemplar que ajuda sempre os seus colegas e é o “tapa buracos” do departamento. Porém, na altura que mais precisa, quando se prepara para casar, por estranhas circunstâncias é solicitado a substituir o patrão.

Miguel de Senna Fernandes, responsável pelo grupo de teatro macaense, esteve à conversa com o PONTO FINAL e contou como estava a seguir os últimos preparativos para a estreia no sábado. “Isto é como sempre, nunca estamos preparados”, começa por apontar de forma animada. “Seja como for, acho que está toda a gente muito bem entusiasmada, portanto, o espírito anda muito alto, toda a gente está muito excitada a fazer um bom espectáculo e isso promete”.

Em relação a estarem confiantes que esta mais recente obra de comédia vai ser mais outro êxito, Miguel de Senna Fernandes responde que isso será o público a confirmar. “Nós estamos bem com tudo e isso é fundamental, pois este ano temos condições de ter um grande espectáculo”, refere. “Temos, entre o palco, os vídeos e coisas bastante engraçadas para mostrar, porém, é óbvio que não vou descortinar para não prejudicar a surpresa que se pretende”, prosseguiu.

É da própria natureza performativa que o resultado do programa dependerá sempre do próprio dia, irrelevante dos preparativos. No entanto, Senna Fernandes sublinha: “Era importante que se pudesse pelo menos garantir uma primeira gargalhada logo nos poucos primeiros minutos!”.

Ainda a referir-se acerca se o novo espectáculo de duas horas e meia vai ser aceite pela comunidade, o também presidente da Associação dos Macaenses revela que por ser um tanto supersticioso sente que quando começa a ter demasiada confiança em algo, fica muito mais receoso e cauteloso em relação a algum percalço. “Eu já não espero nada e apenas digo que tem boas condições para ser um bom espectáculo, e acho que vamos conseguir proporcionar duas belas noites de boa disposição”, reiterou.

Miguel de Senna Fernandes conta que o ambiente no grupo de teatro tem sido de muitas gargalhadas ao longo dos ensaios. “Há até situações que se criam no meio dos ensaios onde há uma frase solta que aparece e põe a malta a rir, que depois acabamos por encaixar no guião, porque no fundo é sempre assim, o guião nunca é integralmente o mesmo daquilo que vai suceder no dia do espectáculo”, refere. O macaense afirma que se algo provocar risada, então “toca a incluir no guião”, e continua: “Vamos nos divertir como sempre, pelo menos entre nós, mantendo sempre o espírito bastante bom do seio do grupo”.

O grupo terá estreias em palco, como em todos os anos, que desta vez é um membro do coro da Sé, a Carla Noruega. “É um género de teatro musical e para isto eu compus seis canções para o palco, e compus mais uma para o vídeo”, revelou.

Desde há cinco anos que o grupo tem-se focado muito na inclusão da música nos seus espectáculos. “Durante muitos anos nós não tínhamos música, porque era uma coisa mais desafiante de incorporar pois fazer um musical não é fácil”, explicou. “Antigamente, era impossível termos música. Embora tivéssemos uma banda, ela não servia para esse propósito, porém, graças às novas tecnologias, aos computadores, programas e softwares, já é possível pôr a criatividade a funcionar e a soar com o som que nos pretendemos”, acrescentou Senna Fernandes. O advogado de profissão assinala que teve de “aprender muita coisa, tal como os programas de fazer música funcionam e aprender a técnica”.

“Patrám Pa Unga Dia” vai também ter uma mudança de cenários, alterando o próprio formato que costumavam ter anteriormente. “Muita coisa vai-se alterar e haverão experiências novas. Cada ano gostamos de experimentar uma coisa nova para servir para o próximo ano e é sempre assim” revelou. “Tivemos sempre o condão de manter a casa bem-disposta, por isso, este ano também repetimos esta façanha”, conclui.

Ainda existem bilhetes à venda, embora o espectáculo deverá voltar a ter casa cheia no grande auditório do Centro Cultural de Macau.