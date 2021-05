Sands Shopping Carnival está de volta este Verão

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

De 23 a 25 de Julho na Cotai Expo, o evento oferece uma plataforma de negócios gratuita para PMEs e comerciantes locais em apoio à iniciativa de estímulo económico proposta pelo Governo de Macau.

Gonçalo Lobo Pinheiro

A Sands China apresentou ontem, no Venetian, a próxima edição do Sands Shopping Carnival, que terá lugar de 23 a 25 de Julho na Cotai Expo, “depois de um evento de grande sucesso no ano passado”.

Considerado o maior evento de vendas em Macau, com mais de 560 stands, o Sands Shopping Carnival, oferece durante três dias uma plataforma de negócios gratuita para as PME e retalhistas locais durante o período de pandemia.

A edição deste ano do Sands Shopping Carnival é organizada pela Sands China Ltd. e co-organizada pela Associação Comercial de Macau (ACM), com o total apoio do Gabinete de Desenvolvimento Económico e Tecnológico, do Gabinete de Turismo do Governo de Macau e do Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau.

“Após o evento do ano passado ter obtido um feedback positivo de todos os sectores da sociedade, a Sands China está muito satisfeita por apoiar a iniciativa de relançamento económico do Governo da RAEM com mais uma edição do Sands Shopping Carnival”, disse Wilfred Wong durante a apresentação do evento.

O presidente da Sands China Ltd. fez notar que a empresa concessionária de jogo “continua dedicada a fomentar o desenvolvimento das PMEs locais”. “Esta plataforma gratuita oferece mais oportunidades de negócios e, com a combinação de marcas locais e internacionais, cria uma sinergia eficaz que beneficia a todos. Estamos entusiasmados por o trazer de volta em 2021 como forma de promover o ciclo económico interno de Macau e agradecemos ao Governo da RAE de Macau por continuar a manter a cidade segura para residentes e turistas, apesar da pandemia”, afirmou ainda.

A Sands China, que prometeu mais novidades sobre o evento para breve, já lançou o portal online de registo de expositores. Os expositores podem inscrever-se até 24 de Maio.

Chui Yuk Lum, vice-presidente da ACM, disse em comunicado que a associação está muito satisfeita por voltar a trabalhar com a Sands China. “Trata-se de um evento que incorpora a filosofia empresarial da Sands China de apoiar o crescimento das PME locais”, referiu o responsável, que acrescentou que “no ano passado, vimos muitas PMEs locais atingirem vendas notáveis ​​no carnaval inaugural e expandir a sua base de clientes por meio desta útil plataforma de negócios”.

A Sands China acredita na priorização de compras locais e apoia activamente o desenvolvimento de PMEs locais, e esse apoio, recordou Wilfred Wong, “manteve-se consistente” desde o lançamento do seu Programa de Apoio ao Fornecedor Local com em Julho de 2015.

No ano passado, o número de visitantes ultrapassou a barreira dos 100 mil durante os três dias do evento realizado entre 7 e 9 de Agosto.