Sands China sem planos para programa de saída voluntária de trabalhadores

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Ao contrário de outras operadoras do território, a concessionária não vai promover planos de apoio aos trabalhadores e possíveis saídas voluntárias. O presidente da empresa, Wilfred Wong, disse ainda que o The Londoner deverá estar completamente pronto, o mais tardar, no início de Janeiro do próximo ano.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A Sands China não está, para já, a planear quaisquer tipos de programas de apoio aos seus trabalhadores residentes ou até mesmo saídas voluntárias de trabalhadores, disse ontem, à margem da conferência de imprensa para apresentação do Sands Shopping Carnival, o presidente da concessionária de jogo, Wilfred Wong.

Recorde-se que a Melco Resorts & Entertainment e a Galaxy Entertainment lançaram recentemente vários programas para ajudar os seus funcionários residentes de Macau a alcançar objectivos pessoais e profissionais. Nesses programas, estava incluído um esquema de saídas voluntárias. Mas o presidente da Sands China ressalvou aos jornalistas que a empresa que dirige não tem, actualmente, qualquer plano para lançar um esquema de saída voluntária para os seus funcionários.

Assim sendo, e apesar da recuperação observada nas operações da empresa em Macau, a Sands China mantém, por enquanto, o seu regime de licença voluntária não remunerada para os seus funcionários, confirmou o presidente da empresa.

Na conversa que teve com os jornalistas, Wilfred Wong observou que a Sands China teve “óptimos” resultados durante a semana dourada do Dia do Trabalhador, com os hotéis do grupo a conseguirem uma ocupação média de “mais de 90%. Com isso, admite o responsável, ocorreu “uma recuperação muito boa no jogo ‘premium’ e no jogo em massa”.

The Londoner pronto até Janeiro de 2022

A Sands China aposta as fichas no novo projecto The Londoner que, de acordo com Wilfred Wong, deverá estar totalmente pronto até, máximo, Janeiro de 2022, muito por culpa da sua fachada que terá uma réplica do famoso relógio londrino, Big Ben, e de uma arena para espectáculos que terá seis mil lugares disponíveis.

A empresa, depois de alguns atrasos devido à pandemia de Covid-19, pretende lançar o projecto Londoner Court a tempo da semana dourada do feriado do Dia Nacional da China, em Outubro. A informação foi revelada pelo presidente da Sands China aos jornalistas. “O que queremos fazer é lançá-lo em fases: se os clientes vierem em grande número, poderíamos lançá-lo mais rápido; se não for, podemos lançá-lo num ritmo mais lento, mas queremos que fique pronto antes da semana dourada de Outubro”, revelou Wilfred Wong.

O Londoner Court é um hotel com 370 quartos dentro do complexo The Londoner. Outras instalações dentro do complexo também serão lançadas em diversas fases ao longo do ano até Janeiro de 2022, notou o presidente da concessionária local.

A primeira fase do The Londoner foi inaugurada em Fevereiro deste ano. O empreendimento é uma renovação do Sands Cotai Central que pretende oferecer o melhor da história e cultura britânicas, juntamente com uma experiência de hospitalidade tradicional, mas contemporânea. Toda a renovação representa um investimento de 15,2 mil milhões de patacas.