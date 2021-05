Moody’s aplaude decisão do Studio City de títulos de dívida

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Moody’s assumiu esta segunda-feira que o anúncio da Studio City Finance de emitir títulos de dívida adicionais com vencimento em 2029 aumentaria a “boa liquidez” da empresa e lhe daria saldo de caixa suficiente para suportar gastos de capital planeados para os próximos 12 meses.

Studio City Finance, promotor do resort integrado Studio City no Cotai, anunciou na recentemente uma proposta de oferta internacional de 5000% de títulos de dívida com vencimento em 2029. Estes títulos constituiriam notas adicionais a serem emitidas “nos mesmos termos e condições” das anteriores, conforme a escritura de emissão da empresa datada de Janeiro, na qual emitiu 933 mil milhões de patacas no valor principal agregado de notas de 5000 por cento com vencimento em 2029.

O Studio City Finance referiu que a receita líquida do último exercício proposto deveria ser usada para financiar parcialmente as despesas de capital do seu “projecto remanescente”, conhecido como a segunda fase de desenvolvimento do Studio City, mas também para fins corporativos gerais.

O Studio City Finance ainda não anunciou o preço da última oferta proposta. Mas a agência notação Moody’s sugeriu que o exercício possa envolver um valor agregado de 373 mil milhões de patacas. A Moody’s também garantiu que a oferta da nota não afectaria o rating B1 do Studio City Finance. “O aumento da dívida está dentro de nossa expectativa porque esperávamos que o Studio City Finance financiasse uma parte significativa dos seus gastos de capital em larga escala da fase dois usando precisamente as dívidas”, disse Sean Hwang, analista da Moody’s, nos comentários incluídos no análise na agência.