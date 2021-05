Grupo Macau ECOnscious recolheu, em três anos, 12 toneladas de lixo das zonas costeiras

Gilberto Camacho

Foram cerca de 12 toneladas de lixo que o grupo Macau ECOnscious recolheu das zonas costeiras de Macau ao longo dos últimos três anos, o que dá uma média de quatro toneladas por ano. Ao PONTO FINAL, Gilberto Camacho notou que nos últimos tempos se tem verificado menos lixo nas ruas devido à menor quantidade de visitantes.

Com uma média de cerca de quatro toneladas de lixo recolhidas por ano, o grupo Macau ECOnscious já recolheu, ao longo dos três anos em que se realizam estas iniciativas, 12 toneladas. Gilberto Camacho, administrador da página de Facebook da Macau ECOnscious, detalhou ao PONTO FINAL que, desde 2018 até agora, já realizaram 31 acções de recolha de lixo na zona costeira por trás do campo de tiro da vila de Coloane e até às piscinas de Cheoc Van. Por uma ocasião, houve também uma recolha de lixo na zona costeira junto à Torre de Macau.

Depois de recolhido, o lixo é levado para a Companhia de Sistemas de Resíduos (CSR), que depois o coloca na incineradora. “Inicialmente, separávamos o lixo, mas depois notámos que o CSR coloca todos os sacos juntos, por isso não vale a pena fazer separação”, explicou Gilberto Camacho.

O grupo é composto por um núcleo de cerca de duas dezenas de pessoas, porém, há pessoas que se juntam às iniciativas. Segundo as contas do responsável do grupo, no total, já houve cerca de 800 pessoas a juntarem-se e a limpar as praias de Macau, pelo menos uma vez.

Gilberto Camacho notou que agora há menos lixo nas ruas: “Nas ruas de Macau temos notado menos lixo no chão, mas talvez isso se deva à menor circulação de transeuntes”.

Estará a sociedade de Macau consciente para o problema ambiental? “A sociedade de Macau, assim como muitas outras pelo mundo fora, é sensível ao tema da poluição mas todos têm as suas prioridades na vida. Temos de ter a consciência de que a natureza não depende de nós para sobreviver mas nós dependemos da natureza para sobreviver”, respondeu.

“Todas as prioridades que cada um de nós coloca actualmente à frente da sustentabilidade do planeta, são completamente fúteis e até ridículas aos olhos dos nossos filhos e netos quando eles forem crescidos”, afirmou o ambientalista.

O Macau ECOnscious também começou a implementar o programa ReFood, que existe em Portugal há quase uma década. O programa visa levar sobras de comida de restaurantes e de outros estabelecimentos comerciais para quem mais necessita. “Existem alguns negócios e algumas pessoas que vão contribuindo anonimamente. A comida vai toda para a comunidade filipina, indonésia, vietnamita, ou seja, imigrantes cujas condições de vida são menos felizes que as nossas”, explicou.

O responsável salienta que o grupo não recebe ajudas do Governo. “Estamos a provar há três anos que em Macau é possível fazer-se algo comunitário e de valor sem precisarmos de incentivos de ninguém”, afirmou Gilberto Camacho, acrescentando: “Basta apelarmos ao nosso coração e à nossa consciência para fazermos algo de bom para o bem de todos”.