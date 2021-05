Governo reitera que respeita direito à manifestação

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

Numa resposta ao deputado Sulu Sou, que tinha questionado o Governo sobre o pedido de reunião de cidadãos do Myanmar, as autoridades voltaram a dizer que o direito à manifestação é respeitado. Segundo dados do gabinete do secretário para a Segurança, nos últimos anos houve 298 avisos prévios de manifestação, tendo sido negados sete.

Sulu Sou tinha remetido ao Governo uma interpelação escrita, a 22 de Março, sobre o direito de reunião e manifestação, após o caso dos cidadãos do Myanmar que chegaram a entregar um aviso prévio para uma reunião nos Três Candeeiros, mas que acabaram por retirar por conselho do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP).

O democrata lembrou que, segundo as notícias, a polícia disse aos promotores da iniciativa que havia a possibilidade de se registarem conflitos entre apoiantes e opositores ao incidente e à posição do Governo chinês em relação ao mesmo. “Afirmou-se ainda que mesmo que os promotores apresentassem aviso prévio, a polícia não ia permitir as referidas reuniões, no sentido de convencer os promotores a desistirem voluntariamente”, disse Sulu Sou na interpelação, afirmando que “esta forma de agir é suspeita de exceder as competências consagradas por lei”.

“O direito de reunião e manifestação é um instrumento precioso e um direito fundamental”, apontou o deputado democrata, interrogando quantos avisos prévios de reuniões e manifestações é que a polícia recebeu e, desses, quantos é que foram negados. Por outro lado, o democrata perguntou quantas vezes os promotores das iniciativas cancelaram a iniciativa por iniciativa própria.

Na resposta, datada de 22 de Abril e encaminhada ontem pelo deputado às redacções, o Gabinete do secretário para a Segurança detalhou que, entre Setembro e Dezembro de 2018, foram recebidos 48 avisos prévios de manifestações, duas delas foram canceladas depois pelos organizadores. Segundo as autoridades, nesse ano a polícia não recusou nenhuma.

Em 2019, foram recebidos pelo CPSP 160 avisos prévios de reuniões ou manifestações, sendo que a polícia não permitiu duas delas e os organizadores cancelaram 14. Em 2020, registaram-se 78 avisos, sendo que cinco não foram permitidos e quatro foram cancelados pelos promotores. Já nos primeiros dois meses deste ano, a polícia recebeu 12 avisos prévios, não tendo impedido nenhum evento. Porém, dois promotores cancelaram as suas iniciativas por vontade própria. Recorde-se que, de acordo com a lei, a polícia só pode não permitir a realização de reuniões e manifestações se estas tiverem fins contrários à lei.

Sulu Sou perguntou também se o Governo “concorda com o facto de a polícia não poder exercer censura política ao objecto e às solicitações das reuniões e manifestações pacíficas”. Sobre isto, o Governo reitera que “respeita e salvaguarda os direitos básicos dos residentes, incluindo os de reunião e manifestação”. No entanto, a resposta nota que, mesmo que a manifestação seja pacífica, “se o objectivo da manifestação colocar em perigo a segurança nacional ou pública, a ordem pública, a saúde pública ou outros direitos e liberdades, a polícia deve tomar a decisão de não permitir”.

Por fim, o democrata perguntou se o Executivo concordava com a possibilidade de haver contramanifestações e se estas deveriam servir para impedir reuniões e manifestações. As autoridades começam por responder que “é responsabilidade da polícia proteger os cidadãos no exercício dos seus direitos básicos e proteger a ordem pública” e vai avaliar o impacto de cada manifestação ou reunião para a segurança pública e, se necessário, vai impor restrições de acordo com a lei, indicam as autoridades.