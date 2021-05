Coutinho pede a revisão das carreiras dos carteiros e dos cozinheiros do São Januário

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

José Pereira Coutinho quer que o Governo faça uma revisão às carreiras de carteiro e de cozinheiro do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Numa interpelação escrita encaminhada ontem às redacções, o deputado começa por se focar na carreira de carteiro e diz que uma das queixas que tem recebido tem a ver com os requisitos de habilitações para ingressar na carreira.

“Um dos requisitos exigidos para o ingresso na carreira de carteiro continua a ser a habilitação académica, neste caso, o ensino primário”, diz o deputado, explicando que, como a escolaridade obrigatória é de 15 anos, a maioria dos carteiros tem o ensino primário. Além disso, como os carteiros precisam de saber a língua chinesa, portuguesa e, por vezes, inglesa, “o conteúdo funcional já ultrapassou o requisito da habilitação académica”. “Face a isto, muitos carteiros solicitaram às autoridades o aumento do índice salarial de ingresso, mas, lamentavelmente, há anos que o Governo está sem responder a este apelo”.

Outra das queixas dos carteiros tem a ver com o facto de terem de trabalhar de segunda a sábado, recebendo um subsídio equivalente a 17,5% do seu salário. Coutinho pede que, em vez deste método, se calcule a compensação pela prestação de trabalho de acordo com as horas extra”.

Quanto ao pessoal da cozinha do hospital público, José Pereira Coutinho diz que, após 1999, o Governo procedeu à revisão das carreiras, passando o pessoal auxiliar a pessoal técnico com salário inicial correspondente ao índice 150. “Desde então, todo o pessoal contratado, isto é, os cozinheiros, passaram a integrar a carreira de técnico, com salário inicial correspondente à carreira de auxiliar”, indicou o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM).

Assim, o deputado pede a revisão das duas carreiras. Além disso, sugere que o Governo deve rever o regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos.

A.V.