Concluídas obras de reparação das vigas da Ponte da Amizade

FOTOGRAFIA: DSSOPT

Estão concluídas as obras de reparação da estrutura da Ponte da Amizade, anunciou ontem a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transporte (DSSOPT) em comunicado.

Na nota, as autoridades asseguram que têm sido realizados periodicamente trabalhos de reparação e manutenção das pontes marítimas entre Macau e a Taipa, de forma a garantir a sua segurança estrutural, e que, entre estas obras, se encontram os trabalhos de reparação das vigas principais e pedestais de apoio da Ponte da Amizade que ficaram concluídas e cujas instalações de apoio situadas no tabuleiro principal da ponte já foram removidas.

A DSSOPT iniciou no ano passado as obras de reparação das vigas principais e pedestais de apoio da ponte, e uma vez que se trataram de obras que tinham de se levar a cabo e que têm a ver com a segurança estrutural da ponte, as mesmas envolveram alguma complexidade e o prazo de execução foi longo, tendo sido realizadas de forma faseada no sentido de minimizar eventuais impactos no funcionamento diário da ponte.

Ao mesmo tempo, a DSSOPT fez também outras obras de manutenção, reparação e renovação da ponte, nomeadamente a renovação da pintura dos corrimãos, a substituição dos seus quadros eléctricos, por exemplo.

O Governo anunciou também que está a planear a realização de obras de reparação nos viadutos e nas rampas de acesso à Ponte da Amizade, nomeadamente nas estruturas superiores e inferiores, no entanto, durante a execução das mesmas deve manter-se a circulação de veículos nas quatro faixas de rodagem de duplo sentido.

A DSSOPT aproveita ainda para lembrar que os itens de inspecção são definidos de acordo com a concepção e o estado de cada uma das pontes e as análises realizadas com base nos dados e nos relatórios de inspecção permite saber o estado estrutural das pontes e proceder aos trabalhos de manutenção e de reparação das mesmas, a fim de garantir que a sua função satisfaz as exigências de utilização com segurança.