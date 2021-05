Valores para a realização de concursos públicos aumentam seis vezes

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os deputados da primeira comissão permanente da Assembleia Legislativa (AL) concluíram ontem a discussão em sede de comissão da proposta de alteração à lei das despesas com obras e aquisição de bens e serviços. Segundo noticiou ontem a Rádio Macau, a comissão mostrou-se favorável ao diploma que prevê que os valores sujeitos à realização de concurso público, quer seja para obras públicas ou para a compra de bens e serviços por parte do Executivo, aumentem em seis vezes.

De acordo com a proposta de lei, o concurso público passa a ser obrigatório para obras com valor igual ou superior a 15 milhões de patacas, ou para aquisições de bens e serviços no valor igual ou superior a 4,5 milhões de patacas. Por outro lado, o ajuste directo pode ser feito com montantes de 900 mil patacas para obras públicas e 90 mil patacas para a aquisição de bens.

Citado pela Rádio Macau, Ho Ion Sang, presidente da comissão, apresentou os argumentos do Governo para justificar o aumento dos montantes: “O Governo prestou dados sobre o índice geral do preço no consumidor e também os salários dos operadores na construção civil e também os preços dos materiais de construção, para mostrar-nos que o aumento proposto corresponde ao desenvolvimento socioeconómico local”.

“Este aumento, tanto na consulta pública, como na consulta interna dos serviços também mereceu concordância e obteve consenso social. Para além disso, corresponde a necessidades práticas”, afirmou Ho Ion Sang, acrescentando que a comissão se mostrou preocupada com o aumento da autonomia dos serviços e organismo públicos após o aumento dos respectivos valores tendo exortado o Governo a reforçar os mecanismos de fiscalização e gestão interna por forma a garantir a qualidade das aquisições, a concorrência leal e a transparência, bem como o bom aproveitamento do erário público.

Desde a entrada em vigor do regime de aquisição de bens e serviços em 1985 os valores limites tinham sido revistos por uma única vez em 1989.