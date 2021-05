Prostituição tem tendência para aumentar este ano

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em 2020, o número de casos de lenocínio caiu para metade, mas este ano as autoridades de Macau deverão voltar a verificar um aumento deste tipo de crime, devido ao regresso dos turistas à região. Esta é a previsão de Spencer Li, sociólogo e especialista na área da criminologia da Universidade de Macau, que defende também que as penas para este tipo de crime devem ser mais pesadas.

O número de casos de lenocínio tem vindo, gradualmente, a decrescer. Em 2015, o número de casos registados pelas autoridades de Macau foi de 36, enquanto que no ano passado houve apenas 15 casos, indicam os dados facultados pelo Gabinete do secretário para a Segurança ao PONTO FINAL.

Em 2016, o número de crimes de lenocínio foi de 34. Em 2017, registou-se uma queda para os 22 casos e em 2018 houve menos um caso registado. No entanto, no ano seguinte, os casos de lenocínio aumentaram para 30, sendo que em 2020, caíram, então, para metade devido à pandemia.

Recorde-se que o crime de lenocínio, ou exploração de prostituição, é punido com uma pena de um a três anos de prisão e aplica-se a quem angariar clientes para um terceiro para serviços sexuais, mesmo que haja o acordo por parte do prostituto. Também nos casos em que não há pagamento de uma comissão pela angariação de clientes a pena também é aplicável, sendo que neste caso pode ser inferior a um ano.

“Pode haver uma ligeira tendência de decréscimo, mas a distribuição do número de casos é semelhante em cada ano”, começa por comentar Spencer Li, sociólogo e especialista na área da criminologia da Universidade de Macau, apontando: “Houve um grande decréscimo em 2020 e todos sabemos porquê, porque a indústria do turismo e a indústria do jogo praticamente pararam, por isso não havia muitos visitantes a chegarem a Macau e não havia mercado [para a prostituição]”.

Ao PONTO FINAL, o académico notou que “quase todas as actividades criminosas diminuíram em 2020, em comparação com 2019, simplesmente devido a todas as restrições de entrada impostas pelo Governo, que tornaram quase impossível que as pessoas de outros países e regiões viessem para Macau”, assinalou Spencer Li.

As autoridades ainda não têm dados relativos aos primeiros meses de 2021, mas é de prever que o número de casos suba. “É de esperar um aumento, porque agora estamos a atravessar uma recuperação inicial no turismo e na indústria do jogo. Gradualmente vamos começar a ver mais visitantes a chegar a Macau e quase a totalidade é do interior da China. Eles são a maior parte dos clientes”, explicou Spencer Li, assinalando que este é um tipo de crime que acontece mais em Macau do que nas regiões vizinhas, uma vez que esta é uma região turística.

No interior da China “também há muitas pessoas a ter a prostituição como a sua principal actividade”, mas no continente “as restrições são grandes e não é fácil estar no negócio da prostituição, porque se forem apanhados a pena é bastante severa”.

Deveria, então, a punição ser maior em Macau, para haver o efeito dissuasor? “Sim, definitivamente”. “Devemos fazer melhor o trabalho para prevenir a acção dos proxenetas”, apontou.

AUTORIDADES REFORÇAM ACÇÕES DE INSPECÇÃO E COMBATE À PROSTITUIÇÃO

Ao PONTO FINAL, o Gabinete de Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, indicou ainda que as autoridades policiais têm reforçado os trabalhos de inspecção e combate à prostituição, lenocínio ou exploração de quem se dedica a essa actividade nos locais mais frequentados para tal prática. Tem havido também a troca de informações de crimes com os órgãos policiais do interior da China, sendo realizadas operações conjuntas.

Por outro lado, a polícia também tem reforçado as acções em casas habitacionais e hotéis que se servem como esconderijos para a actividade de prostituição, mantendo comunicação com as associações cívicas e a unidade de Prevenção Criminal na Área da Habitação, “a fim de combater os grupos criminosos escondidos que ali se escondem e salvaguardar a segurança pública comunitária”.

Há também a intenção de trocar informações no âmbito da cooperação com o sector hoteleiro mediante o mecanismo de ligação policial com o sector da hotelaria “para reforçar o combate à exploração de prostituição e outras actividades ilegais”, concluiu o Gabinete do secretário para a Segurança.