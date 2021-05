Pereira Coutinho quer debater alterações à Lei das relações de trabalho

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O único deputado português do hemiciclo local tem muitas dúvidas e pretende com a proposta de debate proteger os direitos dos trabalhadores.

O deputado da Assembleia Legislativa (AL) José Pereira Coutinho fala em “interesse público” para trazer à liça um debate relativo às alterações à Lei das relações de trabalho, a fim de proteger os direitos dos trabalhadores. “Face à pandemia, o Governo deve apresentar de imediato, as alterações à legislação laboral a fim de proteger os trabalhadores dos casinos, hotéis e outras actividades económicas similares, quanto ao pagamento dos subsídios de turno, nocturno, férias não pagas, despedimentos sem justa causa, bem como a efectiva consolidação das garantias constantes no artigo 10 da Lei n.º 7/2008, republicada em 26 de Junho de 2020 por Despacho do Chefe do Executivo n.º 134/2020″, afirmou o deputado em nota de imprensa enviada às redacções.

Pereira Coutinho justifica o pedido de debate na AL com o prolongamento da pandemia. Para o deputado esse facto agravou a instabilidade e a insegurança dos postos de trabalhos. “Neste momento estas são umas das maiores preocupações dos trabalhadores que têm responsabilidades de sustentar as suas famílias, pagar as amortizações bancárias e as mensalidades fixas”, notou.

O também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) fala em famílias inteiras que estão a sofrer com despedimentos ou com trabalhos a “meio gás”. “Muitas famílias sofrem porque um dos seus membros se viu forçado a gozar férias não pagas e a pedir empréstimos para pagar dívidas bancárias”, afirmou Pereira Coutinho, que acrescentou: “Outros foram despedidos sem justa causa mediante míseras compensações e outros, ainda, são obrigados a trabalhar em regime de turnos ou nocturno sem direito a receber as devidas compensações, violando-se os direitos fundamentais dos trabalhadores de serem tratados de forma igualitária por a actual legislação laboral assim o permitir”.

O português lança ainda questões para o ar. “Que efeitos práticos têm os trabalhadores de oporem-se por qualquer forma o exercício dos seus direitos e de não serem prejudicados pelo facto de reivindicar os seus direitos, quando por outro lado a entidade empregadora pode sempre despedir os trabalhadores sem justa causa? Que justiça social é essa de conceder direitos com a ‘mão direita’ e retirá-los com a ‘mão esquerda’?”.

Perguntas sem fim

Na ausência de sindicatos, Pereira Coutinho tem dúvidas sobre quem controla “estes abusos”, bem como a eficácia das autoridades. “Com que legitimidade e base legal podem algumas empresas diminuir a remuneração dos trabalhadores forçando o gozo de férias não remuneradas? E se opuseram podem ser despedidos sem justa causa”, questiona.

Muitas são as perguntas que o deputado eleito pela ATFPM quer ver respondidas pelo Governo. Pereira Coutinho lamenta a demora do Executivo liderado por Ho Iat Seng em regulamentar o trabalho a tempo parcial, lembrando que estes trabalhadores estão a ser muito prejudicados. “Que garantias de segurança e estabilidade dos postos de trabalho têm os trabalhadores que são obrigados a trabalhar longas horas a fio nas caves subterrâneas dos parques de estacionamento onde é fraca a ventilação e afectam gravemente a sua saúde? Qual é o trabalhador que se atreve a reclamar por estar a trabalhar para além das suas funções violando-se de forma grosseira o princípio para mesmo trabalho mesmo salário?”, acrescentou ao rol de questões.

Acidentes laborais e doenças profissionais também preocupam Pereira Coutinho que acusa o Governo de assobiar para o lado nessa matéria, uma vez que não vê que as autoridades se preocupem com os com acidentes de trabalho e doenças profissionais dos trabalhadores que percorrem a longa “via sacra” dos tribunais com objectivo de receberem as devidas indemnizações.

E estes, defende o deputado, são alguns dos principais problemas que julga ser extremamente importante e urgente resolver. “A estabilidade e paz social tem muito a ver com a capacidade deste hemiciclo contribuir para ajudar a repor a justiça nas injustas soluções constantes nos diversos articulados da legislação laboral vigente na RAEM”, conclui o deputado.

G.L.P.