Pagamentos móveis registam aumento de mais de 40%

FOTOGRAFIA: DR

Durante o primeiro trimestre deste ano, o número de transacções através de pagamento móvel foi de 34,7 milhões, o que representa um aumento de 40,9% face ao trimestre anterior, informou ontem a Autoridade Monetária de Macau (AMCM). O valor das transacções através de pagamentos móveis totalizou 3,1 mil milhões de patacas, o que reflecte um acréscimo de 31,5% relativamente ao trimestre anterior.

A AMCM indicou também que o valor médio de cada transacção foi de 88,2 patacas e que, até ao final de Março deste ano, o número de aparelhos que aceitam o pagamento móvel e os suportes de “QR Code” em Macau atingiu 76,7 mil, traduzindo um aumento de 9,1% relativamente ao trimestre anterior.

As autoridades revelaram também que, no primeiro trimestre deste ano, o número de cartões pessoais de crédito emitidos pelos bancos em Macau atingiu 1.476.265, tendo registado um decréscimo de 1,2% relativamente ao quarto trimestre de 2020 mas um acréscimo de 2% ao período homólogo do ano passado. Além disso, o número de cartões de débito emitidos pelos bancos em Macau atingiu 1.799.924, correspondendo a acréscimo de 0,2% e 9,5%, relativamente ao quarto trimestre de 2020 e ao período homólogo do ano transacto, respectivamente.

A AMCM fez também saber que entre Janeiro e Março, o crédito utilizado nesse período atingiu 5,5 mil milhões de patacas, o que representa um decréscimo trimestral de 3,1%, mas verifica-se um crescimento anual de 19,2%. Já o adiantamento de numerário atingiu 171,3 milhões de patacas, correspondendo a 3,1% do total do crédito utilizado no período. E o número de transações com cartões de crédito totalizou sete milhões, o que representa um crescimento trimestral de 1,4%.

Por outro lado, o número de transacções com cartões de débito, não incluindo o levantamento de numerário, totalizou 703,1 mil, o que representa uma diminuição trimestral de 6,5%. O valor total de compras efectuadas com cartões de débito atingiu 1,3 mil milhões de patacas, correspondendo a uma descida de 21,7% relativamente ao trimestre anterior, mas um crescimento de 57,3% relativamente ao período homólogo do ano transacto.