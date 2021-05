Governo está a estudar isenção de testes de ácido nucleico para quem está vacinado

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Executivo anunciou ontem que está a pensar permitir que os cidadãos com as duas doses da vacina contra a Covid-19 possam participar em actividades de grupo sem terem de se submeter a testes de ácido nucleico. Na conferência de imprensa de ontem das autoridades de saúde, ficou a saber-se também que o plano de vacinação será alargado também à Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) e ao Fórum Macau.

O Governo está a estudar a possibilidade de permitir que quem tem as duas doses da vacina contra a Covid-19 fique isento de fazer testes de ácido nucleico quando participa em eventos de grupo, indicou Tai Wa Hou, coordenador do plano de vacinação, sem adiantar mais detalhes sobre o plano.

Na conferência de imprensa de ontem do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o responsável adiantou também que haverá outros dois locais para vacinação: a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) e o Fórum Macau. No caso da instituição de ensino superior, a vacinação estará disponível a partir do dia 17 de Maio e haverá 150 vagas por dia. No Fórum vai haver um total de duas mil vagas disponíveis diariamente.

Até agora, era possível ser vacinado no Centro Hospitalar Conde de São Januário, no Hospital Kiang Wu e também em oito centros de saúde e dois postos de saúde dos Serviços de Saúde.

Segundo os números dados pelas autoridades de saúde na conferência de imprensa de ontem, até agora foram administradas mais de 120 mil doses de vacinas contra a Covid-19 em 78.460 pessoas, das quais 36.471 pessoas têm apenas a primeira dose e 41.989 já têm as duas doses.

Tai Wa Hou aproveitou também para defender o método usado pelos Serviços de Saúde de marcação prévia para a administração da vacina. Segundo o responsável, a primeira vantagem é que a pessoa, ao fazer marcação, tem de fazer uma avaliação da sua elegibilidade para receber a vacina, “evitando tempo desperdiçado”. Por outro lado, ao inserir os dados pessoais no sistema de marcação, acelera o processo. E, além disso, como a vacina de mRNA precisa de um tempo de descongelação de duas a três semanas, é preciso saber qual o número de pessoas que vai solicitar esta vacina de antemão. Ainda assim, Tai Wa Hou mostrou-se aberto à possibilidade de, no futuro, avaliar se é possível passar de um método de marcação prévia de vacinação para um método de vacinação ‘walk-in’.

As autoridades de saúde foram questionadas sobre o evento adverso diagnosticado ontem, após a vacinação. Segundo explicou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, o homem de 62 ainda está hospitalizado e a receber tratamento, mas o seu estado é estável. A responsável indicou ainda que, até agora, não foi encontrada uma relação directa entre a administração da vacina e este evento adverso. A situação ainda está a ser investigada.

Os Serviços de Saúde informaram no domingo que o homem apresentou uma hemorragia da mucosa oral e pontos de sangramento sistémico no dia 21 de Abril, tendo ido ao interior da China para fazer tratamento médico. No dia 30 de Abril, regressou a Macau e recorreu ao hospital público e, após exames, verificou-se existir uma redução de trombócito, tendo sido diagnosticado preliminarmente com púrpura trombocitopénica idiopática.

Quanto aos ataques informáticos que os Serviços de Saúde foram alvo nos últimos dias, Tai Wa Hou sublinhou que não houve fuga de dados pessoais e reiterou que já foram tomadas medidas para que não se volte a repetir a situação.

Na semana passada, as autoridades anunciaram que os residentes estrangeiros de Macau que tenham estado no interior da China nos últimos 21 dias podem entrar em Macau sem cumprir quarentena, mediante autorização dos Serviços de Saúde. Leong Iek Hou detalhou que, até agora, as autoridades já receberam 123 pedidos de cidadãos nestas condições que querem entrar na região.