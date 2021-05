Exposição sobre Tiananmen volta a ser rejeitada pelo IAM

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A exposição que mostra fotografias do 4 de Junho de 1989 foi outra vez rejeitada pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM). Há um ano, a justificação prendeu-se com a prevenção da pandemia e este ano as autoridades dizem que todos os locais previstos para a realização da exposição já estavam reservados para outros eventos. Ao PONTO FINAL, José Tavares, presidente do IAM, disse não se lembrar de quais os eventos planeados para os locais que habitualmente são usados para a exposição sobre Tiananmen.

André Vinagre

À semelhança daquilo que aconteceu no ano passado, este ano a exposição itinerante que mostra imagens e documentos sobre o massacre de Tiananmen não se vai realizar por decisão do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM). Au Kam San, presidente da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia, que organiza anualmente a mostra, tinha enviado o pedido para a realização do evento no dia 9 de Abril e recebeu ontem a carta de rejeição do IAM.

Se no ano passado a justificação dada pelo IAM foi a da prevenção da pandemia, este ano o organismo diz que todos os locais onde a União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia queria expor as imagens ao longo do próximo mês já estavam reservados.

“Nós fizemos um pedido para reservar os sítios, mas este ano o Governo disse que também não era possível organizar a actividade nos vários locais”, indicou Ng Kuok Cheong, também ele membro da associação democrata, ao PONTO FINAL, notando que “a justificação este ano foi de que os locais já estão reservados para outras actividades e outras associações”.

Habitualmente, a associação leva esta exposição a vários pontos da cidade ao longo de um mês. Este ano, o pedido foi feito para nove locais. A mostra deveria ter começado ontem no Jardim do Iao Hon e por lá ficava até quinta-feira. Entre os dias 13 e 16 de Maio, a exposição ia ser colocada na zona do Fai Chi Kei; de 16 a 19 iria estar na Ilha Verde; de 19 a 22 nas Ruínas de São Paulo; de 22 a 25 voltaria ao Iao Hon; de 25 a 28 na Rotunda dos Três Candeeiros; de 28 a 31 na Taipa, no Jardim Cidade das Flores; de 31 a 3 de Junho no Templo de A-Ma; e, por fim, de 3 a 6 de Junho, a exposição estaria junto à Igreja de São Domingos, perto do Largo do Senado. O IAM diz que todos estes locais vão receber eventos ao longo destas mesmas datas.

Ng Kuok Cheong disse que o IAM não detalhou quais os eventos planeados para aqueles locais nem quais as associações que as vão organizar. “Na minha opinião, esta é uma decisão política do Governo”, afirmou o democrata.

Ao PONTO FINAL, José Tavares, presidente do conselho de administração do IAM, reiterou que a exposição dos democratas foi recusada porque “estava tudo ocupado, apenas”. Questionado sobre quais os eventos planeados para as datas em questão, José Tavares limitou-se a responder: “São vários, já não sei. São tantos eventos que eu não sei”.

Apesar da rejeição da exposição, a associação democrata vai voltar a tentar organizar a vigília na noite de 4 de Junho. Ng Kuok Cheong não se mostra optimista, mas disse: “Temos de tentar, de acordo com a lei, organizar a vigília”. A associação vai, mais tarde, apresentar o aviso oficial para a realização da vigília ao Corpo de Polícia de Segurança Pública.

Esta é uma exposição que se realiza há duas décadas, mas que já no ano passado não se realizou. Também a vigília pelas vítimas do massacre de Tiananmen se realizava há 20 anos, mas no ano passado as autoridades locais não permitiram a iniciativa devido a às preocupações com a pandemia.