Exploração de Mahjong levou 12 reformados para a esquadra

Um grupo de 12 residentes foi levado para a esquadra da polícia do Nape com a suspeita de envolvimento em jogos de apostas com Mahjong. O proprietário, que faz também parte do grupo, terá confessado que ganhava 400 patacas por dia pelo seu envolvimento.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apanhou em flagrante um grupo de residentes a jogar Mahjong com apostas num antigo armazém na zona da Areia Preta. Os 12 cidadãos, todos reformados e com idades compreendidas entre os 50 a 80, tinham o hábito de se deslocarem a esse local para jogar, pagando 60 patacas por mesa.

A polícia relatou que o local onde se efectuavam os jogos foi revelado através de uma participação anónima. Quando os agentes chegaram ao local, ouviram barulhos típicos de jogo e encontraram seis homens e seis mulheres. Um deles acabou por ser identificado como sendo o dono do espaço comercial onde se jogava Mahjong.

No local estavam três mesas automáticas de Mahjong e seis conjuntos de peças. Adicionalmente foi apreendida uma quantia de mil patacas numa das mesas.

Já na esquadra, os suspeitos acabaram por confessar que estavam cientes de que a práctica de Mahjong com apostas era um crime, referiram as autoridades. O responsável que geria o espaço, de apelido Wong, admitiu que tinha arrendado este espaço comercial em Maio de 2016, pagando oito mil dólares de Hong Kong por mês, e que o sítio era antigamente utilizado como armazém comercial. Porém, a partir de Dezembro de 2020, converteu-se num espaço de apostas ilegais para o jogo de Mahjong. Confessou também que ganhava um lucro de apenas 400 patacas por dia.

O caso foi transferido para o Ministério Público no dia 7 de Maio. Recorde-se que o jogo de Mahjong com intuitos lucrativos pode ser punido com pena de prisão até 1 ano.

Homem do continente burlado em mais de dois milhões de Hong Kong

Noutro caso revelado ontem pelas autoridades, um homem do continente empregou um condutor residente para o ajudar a fazer compras em Macau e enviar posteriormente para o interior da China.

Segundo a vítima do continente, foi enviado um relógio no valor de 1,3 milhões com instruções para que este fosse reparado em Macau. Entretanto, a vítima pediu também ajuda para comprar um relógio igual, tendo realizado para o efeito uma transferência de 900 mil dólares de Hong Kong.

Depois de um curto período de tempo, o homem do continente disse às autoridades que perdeu o contacto com a pessoa que o estava ajudar e que esta tinha desparecido com o dinheiro e com o relógio. Mais tarde, conseguiu contactá-lo, e quando lhe perguntou acerca do relógio ouviu a resposta que o mesmo tinha sido vendido numa casa de penhores a troco de 520 mil dólares. Após investigação foi apurado que o dinheiro já tinha sido todo gasto nos casinos.