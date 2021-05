DSAL alerta para temperaturas altas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) emitiu ontem um comunicado a alertar para o perigo das insolações dos trabalhadores durante este período de temperaturas altas. As autoridades lembram que Macau entrou agora no período “extremamente quente de Verão” e que “o excesso de calor e a exposição solar nos locais de trabalho podem causar excesso de transpiração e outras indisposições físicas, e em casos mais graves, podem até causar golpe de calor, afectando a saúde”.

Por isso, a DSAL chama a atenção para as pessoas que trabalham ao ar livre para o facto de o calor poder causar uma disfunção do sistema nervoso central, “impedindo a transpiração e o controlo da temperatura do corpo, designadamente o seu arrefecimento, resultando em golpe de calor”.

Os primeiros sintomas de golpe de calor incluem a sede, cansaço, vómitos e dores de cabeça, podendo depois seguir-se a falta de ar, pulsação rápida e forte, vertigens ou tonturas, perda de coordenação ou até de consciência e, em casos graves pode até causar a morte, alerta a DSAL, indicando que os trabalhadores devem repor frequentemente os líquidos e electrólitos e não ingerir bebidas alcoólicas, para não afectar a segurança no trabalho nem aumentar o risco de desidratação.

Além disso, a DSAL pede também que os empregadores programem a alternância dos turnos das pessoas que trabalham ao ar livre. “Todos os anos, durante os meses de Maio a Setembro, devem programar intervalos regulares para os que trabalham longos períodos de tempo em ambientes ao ar livre poderem descansar em locais frescos e com sombra, sugerindo-se intervalos de 15 minutos na parte da manhã (de preferência depois das 10:00h) e de 30 minutos na parte da tarde (de preferência depois das 15:00h), a fim de prevenir a insolação e o golpe de calor”, lê-se no comunicado da DSAL.