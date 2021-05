Conferência aborda e compara missionários católicos e protestantes

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Académica Tereza Sena apresenta perspectivas comparativas entre católicos, e em especial jesuítas, e protestantes que viram no britânico Robert Morrison o seu expoente máximo. A portuguesa acredita que as duas abordagens “têm muito mais em comum do que parece à primeira vista”.

Gonçalo Lobo Pinheiro

Desde os meados do século XVI que Macau tem estado ligado à produção de conhecimento ocidental sobre a China. Amanhã, pela 19h, no Campus da Ilha Verde da Universidade de São José (USJ), a académica portuguesa Tereza Sena vai apresentar uma perspectiva comparativa entre católicos e protestantes, essencialmente em questões de língua missionária e de trabalho linguístico que vai desde o século XVI até ao início do século XIX.

“Trata-se de uma linha de investigação que desenvolvi há uns anos e que tinha a ver com o movimento missionário na China, mas também com questões ligadas à língua, aspectos linguísticos e tradução em Macau”, disse ao PONTO FINAL Tereza Sena, evidenciando a importância de Macau nesse particular.

Um repositório de conhecimento, bolsa de estudos e experiência linguística foi acumulado na cidade durante séculos, sendo também conectado a outros centros de especialização chinesa, pode ler-se no comunicado de imprensa sobre o evento. “Este repositório é um legado multinacional, multicultural, multiétnico e multilingue produzido por diversos tipos de homens, ocidentais e asiáticos, desde os célebres Jesuítas até aos primeiros missionários protestantes”, referiu a académica.

E é isso que, de acordo com Tereza Sena, faz de Macau um ponto vital de interacção do Ocidente com a China.

A apresentação que terá lugar amanhã, e será moderada pelo professor Alan Baxter, oferece notas sobre uma visão comparativa do treinamento da língua missionária e do trabalho linguístico nos séculos XVI, XVII, XVIII e início do século XIX. “Todo este trabalho foi pensado, inicialmente, para uma celebração qualquer relacionada com Robert Morrison, o grande missionário protestante que viveu em Macau, onde foi um proeminente sinologista, lexicógrafo e tradutor”, notou a académica.

Teresa Sena procurará discutir uma semelhança, defende a autora, negligenciada de estratégias em relação à China usadas pelos primeiros missionários católicos romanos e protestantes. “Esses dois empreendimentos missionários constituíram dois momentos iniciais da interacção directa do Ocidente com a China, ou seja, “dois passos diferentes em direcção à globalização que têm muito mais em comum do que parece à primeira vista”, notou a académica, que acrescentou ainda que essa particularidade é “algo que geralmente não é percebido pela literatura relacionada”.

Robert Morrison, considerado por muitos como o pai da literatura anglo-chinesa, viveu 27 anos na China, onde executou missão protestante em Cantão e Macau. Apesar de ter morrido, aos 52 anos, em Cantão, o corpo do missionário jaz no Cemitério Protestante de Macau, onde também está sepultado o famoso artista George Chinnery, que pintou Robert Morrison ao lado dos chineses Li Shigong e Chen Laoyi a traduzirem a Bíblia.

Tereza Sena é actualmente investigadora do Centro de Investigação para a Memória e Identidade Xavier (XRCMI, na sigla inglesa), uma entidade gerida pela USJ conjuntamente com o Instituto Ricci de Macau, e que se debruça sobre as áreas da língua e cultura, história e herança, ética e doutrina social. A académica continua a desenvolver investigação relacionada com a missão da Companhia de Jesus na China no final do século XVII. Ao mesmo tempo, e desde 1988, tem-se dedicado ao estudo da historiografia e da história, cultura e literatura de Macau, incluindo temas como autonomia política, história da tradução, o papel intermediário da cidade no comércio internacional do Sul da China, estrangeiros em Macau, cemitérios de Macau, relações Macau-Sião e actividade missionária na China e no Sião e no sudeste da Ásia continental.