Serviços de Saúde alvo de três ataques informáticos em dois dias

Entre sexta-feira e sábado, os Serviços de Saúde foram alvo de três ataques informáticos, relataram as autoridades. Estes ataques afectaram o normal funcionamento dos sistemas informáticos do código de saúde, dos testes de ácido nucleico e das vacinas contra a Covid-19, por exemplo. Objectivo era “afectar o combate à epidemia”, dizem os Serviços de Saúde. A Polícia Judiciária está agora a investigar.

Os Serviços de Saúde foram alvo de três ataques informáticos entre sexta-feira e sábado. Na manhã de sexta-feira, pelas 10h30, deu-se o primeiro ciberataque. As autoridades noticiaram que esse ataque afectou o regular funcionamento do sistemas informáticos incluindo os sistemas do Código de Saúde, Vales de Saúde, vacinas contra a Covid-19 e teste de ácido nucleico.

Porém, após intervenção dos Serviços de Saúde e da CTM, os sistemas informáticos voltaram à normalidade. Pelas 11h, o sistema de marcação de vacinas voltou ao normal e 15 minutos depois o sistema do código de saúde ficou regularizado.

Este primeiro ataque fez com que as autoridades activassem o plano de resposta de emergência, que prevê que seja feita a activação de sistemas informáticos alternativos que permitam a reparação do sistema, notificação do posto fronteiriço para mudar temporariamente para o Código de Saúde de Guangdong durante a passagem fronteiriça e a alteração do uso de Código de Saúde para suporte papel para entrar em estabelecimentos médicos ou outros, informaram as autoridades de saúde. A Polícia Judiciária (PJ) foi notificada e começou a investigar o caso.

Mais tarde, os Serviços de Saúde informaram que tinha ocorrido novo ataque informático pelas 15h30 de sexta-feira. Desta vez, a situação foi detectada e acompanhada pela CTM, que interrompeu o canal de comunicação problemático.

Este ataque fez apenas com que alguns residentes sentissem que a velocidade do acesso ao código de saúde estava mais lento, sendo que, devido à existência de um sistema de reserva, não se registaram mais problemas. Pelas 17h15 o problema já estava resolvido.

Os Serviços de Saúde notificaram novamente a PJ para acompanhamento e investigação da situação. “Os Serviços de Saúde condenam de forma veemente que está na origem destes ciberataques”, lia-se no comunicado de sexta-feira.

No entanto, no sábado, pelas 17h05, registou-se novo ciberataque contra os Serviços de Saúde, tendo este afectado o funcionamento normal do sistema do código de saúde, do sistema de marcação vacinação contra a COVID-19, e do sistema de marcação teste de ácido nucleico.

Depois da reparação dos Serviços de Saúde e CTM, os sistemas voltaram à normalidade. O caso foi encaminhado novamente para a PJ para investigação, sendo que também foi notificado o Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança de modo que haja uma resposta conjunta.

Após o terceiro ataque informático em dois dias, os Serviços de Saúde emitiram uma nota em que dizem que as acções têm “um objectivo direccionado que visa afectar o combate à epidemia e os serviços destinados ao público”. “Os Serviços de Saúde condenam de forma veemente estes ciberataques”, reiteraram as autoridades, apelando a que a população compreenda os “eventuais incómodos causados”.

Os Serviços de Saúde informaram, por fim, que estão a fazer os possíveis para implementar medidas preventivas que minimizem o impacto deste tipo de ataques no quotidiano.