Receitas de jogo podem chegar ainda este ano a metade do que se registava em 2019

As receitas do sector do jogo de Macau podem, ainda este ano, chegar a metade do volume de 2019, apontou a Fitch. A agência de notação financeira acredita que este ano o PIB vai recuperar 53% em comparação com 2020.

A agência de notação financeira Fitch acredita que este ano as receitas do jogo podem vir a atingir metade do volume que se registava antes do início da pandemia. Segundo a previsão, feita por um consultor da Fitch em declarações ao portal Macau News Agency, este ano as receitas de jogo poderão ser de 146 mil milhões de patacas. Em 2019, recorde-se as receitas de jogo foram de 292 mil milhões de patacas.

A conjectura surge depois de, entre os dias 30 de Abril e 1 de Maio, se ter registado uma média de 33 mil entradas de visitantes por dia, cerca de 25% daquilo que foi registado no mesmo período de 2019. Maio foi o mês com mais visitantes desde o início da pandemia, com quase 45 mil pessoas a chegarem a Macau. Por outro lado, as receitas de jogo durante o período do Dia do Trabalhador atingiram entre 40 a 50% dos níveis pré-pandemia. A receita de jogo diária foi cerca de 400 a 500 milhões de patacas, indicava uma nota da JP Morgan.

Assim, a Fitch aponta que, apesar da queda de 56% no PIB em 2020, Macau vai assistir a uma recuperação de 53% do PIB face ao ano passado, tendo por base as receitas brutas do jogo, que irão alavancar a economia da região.

Nos primeiros quatro meses deste ano, foi registado um total de 32 mil milhões de patacas de receitas de jogo, o que representa 11% dos níveis pré-pandemia e 22% do volume estimado pela Fitch para este ano.

“A nossa previsão pressupõe uma recuperação mais forte do jogo e do turismo no segundo semestre de 2021 em relação aos primeiros seis meses. Esperamos que as restrições de viagens transfronteiriças sejam ainda mais atenuadas à medida que o plano de vacinação ganhar dinamismo no continente e em Macau nos próximos meses, o que proporcionará um apoio crucial à nossa hipótese “, disse à Macau News Agency o director associado da Fitch Ratings para a Ásia-Pacífico, George Xu. O analista disse ainda que “uma potencial bolha de viagem sem quarentena com outros mercados, como Hong Kong, no final deste ano, deverá também apoiar um regresso gradual dos visitantes que chegam”.

George Xu afirmou também: “Acreditamos que Macau está bem posicionada para tirar partido de mais viagens de curta distância por parte de visitantes provenientes da China e que a recuperação continuará a ganhar tracção durante o resto de 2021. A pandemia tem estado bem contida no território com zero casos locais durante mais de 400 dias, o que abriu o caminho para o Governo da RAEM aliviar gradualmente os controlos fronteiriços com a China continental, o seu maior mercado de turismo de entrada”.

Por outro lado, a Fitch previu também que o défice orçamental vai diminuir cerca de 5% do PIB em 2021, uma vez que, quando o turismo começar a recuperar, as despesas serão mantidas abaixo do orçamento.

