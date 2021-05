Mais de 83 mil residentes inscritos no primeiro dia para plano de benefícios de consumo

Na sexta-feira começaram as inscrições para a obtenção dos benefícios de consumo por meio electrónico, tendo-se registado cerca de 83 mil residentes que já concluíram a inscrição, dos quais cerca de 40 mil residentes optaram pela forma de “pagamento móvel” e 43 mil pela forma de “cartão de consumo”.

A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) e a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) têm desenvolvido um trabalho da realização de sessões de esclarecimento detalhado sobre o plano, nomeadamente a inscrição, o levantamento e a utilização, tendo-se deslocado directamente aos bairros comunitários. As entidades informam também que a realização no futuro de sessões de esclarecimento depende das necessidades, porém existem cerca de 150 postos de serviços, como a DSEDT, AMCM, Instituto para os Assuntos Municipais, Instituto de Acção Social e das instituições financeiras aderentes ao plano que estão disponíveis para prestar apoio aos residentes que necessitam de ajuda. A AMCM está a organizar cerca de 30 sessões de formação destinadas ao pessoal que ajuda na inscrição, totalizam-se cerca de 300 representantes participantes nesta acção de formação.

Nos bairros comunitários tem-se vindo a realizar sessões de esclarecimento, tendo já sido realizadas seis, que contaram com a participação de mais de 400 pessoas. A DSEDT e a AMCM prometem continuar a promover estas sessões e continuarão a prestar esclarecimentos aos diversos sectores da sociedade.

Para esclarecimento de quaisquer dúvidas acerca do “Plano de Benefícios de consumo por Meio Electrónico”, está disponível aos residentes a consulta da página exclusiva deste plano. Segundo o novo plano de estímulo ao consumo está previsto a entrega a cada residente de 5.000 patacas, mais 3.000 em descontos adicionais. À semelhança do que aconteceu no ano passado, as 5.000 patacas terão um limite máximo diário de gasto de 300 patacas, não podendo os montantes ser utilizados para pagar contas de serviços públicos, contas de saúde ou gastos em instituições financeiras e também em casinos.

As adicionais 3.000 patacas em descontos proporcionarão 25 por cento do consumo efectuado, por exemplo, após a utilização do limite diário das tais 300 patacas, serão atribuídos mais 100 em descontos.

J.C.