Diagnosticado evento adverso após inoculação de vacina contra Covid-19

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus foi ontem notificado para o diagnóstico de um evento adverso num homem de 62 anos a quem foram já administradas as duas doses da vacina inactivada contra a Covid-19.

Segundo os Serviços de Saúde, no dia 21 de Abril, este homem apresentou “hemorragia da mucosa oral e pontos de sangramento sistémico”, tendo ido ao interior da China para tratamento médico. No dia 30 de Abril, regressou a Macau e recorreu ao Serviço de Emergência do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ). Após exames, verificou-se existir uma redução de trombócito, tendo sido diagnosticado preliminarmente com púrpura trombocitopénica idiopática. “Este homem está em estável, com sintomas ligeiros e não apresenta indícios de trombose”, refere um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus emitido na noite de ontem.

A púrpura trombocitopênica idiopática é uma doença sanguínea comum, a maioria das vezes ocorre por causas desconhecidas. Actualmente, não há evidências de que a doença esteja relacionada com a vacina contra a Covid-19. Após a compreensão do historial de inoculação, o hospital classificou esta situação como evento adverso ligeiro após vacinação. Para aprofundar a relação entre os sintomas do doente e a vacinação, o caso foi remetido ao Grupo de Trabalho de Avaliação de Eventos Adversos após a Inoculação da Vacinas contra a Covid-19.

O Centro de Coordenação de Contingência reiterou que a ocorrência de eventos adversos após a vacinação não equivale aos efeitos secundários da vacina. “As duas situações são diferentes. Até que os especialistas consigam determinar a relação causal entre o evento e a vacina, não é possível julgar precipitadamente que o evento foi causado pela vacina. Desde que as vacinas foram introduzidas em Macau que há um permanente sistema de monitorização”, pode ler-se no comunicado.