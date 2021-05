Cenografia de Ren Dongsheng em exposição no Festival de Artes de Macau

FOTOGRAFIA: INSTITUTO CULTURAL

O cenógrafo chinês é uma das referências da arte na China, onde é vice-director da Companhia de Sança Juvenil da Academia de Dança de Pequim.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A mostra “Imagens e Espaço: Exposição de Cenografia de Ren Dongsheng”, integrada na 31.ª edição do Festival de Artes de Macau, foi inaugurada na passada sexta-feira, dia 7 de Maio, no teatro do MGM COTAI, pelas 18h, e contou com a presença da presidente do Instituto Cultural (IC), Mok Ian Ian e do vice-chefe do departamento de Propaganda e Cultura do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Xin Jianbo, entre outras individualidades.

A exposição, organizada pelo IC, apresenta uma colecção de fotos, vídeos e modelos das obras de Ren Dongsheng. Na cerimónia de inauguração foi apresentada ainda a iluminação da exposição concebida especialmente por Ren Donsheng e vídeo das obras representativas do autor chinês como cenógrafo, tendo a música sido interpretada pela Orquestra de Macau. O MGM abraçou esta mostra que decorrerá de 8 a 18 de Maio, com entrada livre.

Dividindo-se em três secções, “Dança”, “Teatro” e “O Apólogo 2047”, a exposição revela colecções de fotos e vídeos das suas obras, que aliado à tecnologia de ponta do Teatro MGM, apresenta um novo estilo de exposições. O design de palco característico de Ren Dongsheng oferece uma representação visual implícita, introvertida, mas poética, dos temas das suas obras, permitindo interacções e choques entre a tradição mais elementar e a tecnologia mais avançada. Cada uma das três secções da exposição tem uma duração de aproximadamente 30 minutos.

Ren Dongsheng, considerado um cenógrafo de primeira classe na China, é actualmente vice-director da Companhia de Dança Juvenil da Academia de Dança de Pequim. É igualmente professor na Universidade de Tsinghua, em Pequim, e foi designer de iluminação geral ou director artístico de quase 100 produções chinesas e internacionais. Os seus trabalhos mais representativos incluem os teatros dança Balada da Paisagem, Nanjing 1937 e Huang Daopo, entre outros. As suas obras têm sido destacadas devido ao seu distinto estilo artístico, requintado e elegante, com conotações profundas, pode ler-se na nota de imprensa que o IC enviou às redacções.

A cenografia é uma arte que integra espaço e tempo. Não se trata apenas do cenário, mas também requer uma compreensão precisa do espaço do palco, para criar um ambiente e uma atmosfera que proporcione aos directores, actores e equipas criativas um espaço para expressar plenamente a criatividade ao público.

O Festival de Artes de Macau agendou ainda a palestra “A Criação de um Espaço Fluido no Palco” de Ren Dongsheng para o dia 8 de Maio, pelas 16h, no mesmo local. Devido à impossibilidade do artista se deslocar a Macau, a palestra foi proferida de forma virtual, na qual Ren Dongsheng explorou o mundo místico da estética do palco com o público.