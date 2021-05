Ávila conquista primeiros pontos e sobe ao pódio no TCR China

Após ter conquistado o vice-campeonato do campeonato

TCR China em 2020, Rodolfo Ávila teve um início de temporada

com alguns contratempos este fim de semana no Circuito

Internacional de Xangai. Depois dos problemas técnicos na

qualificação e de um violento acidente na corrida de sábado, o

piloto português de Macau conseguiu terminar na quinta

posição na corrida de domingo, o que lhe valeu o primeiro

pódio no Campeonato TCR China.

Rodolfo Ávila teve um sábado para esquecer que começou

com problemas no turbo do motor do seu MG 6 XPower TCR e

que continuou ao perder a direcção assistida durante a sessão

qualificação no Campeonato TCR China. Estas duas

contrariedades impediram-no de se qualificar além do nono

lugar da grelha de partida para a primeira corrida do fim de

semana.

Quando já tinha subido quatro posições na corrida, esta

foi interrompida para remover um dos carros da MG XPower

Team que ficou imobilizado na pista numa zona perigosa. No

recomeço da corrida, após o período de ‘safety-car’, em plena

recta da meta, Ávila foi surpreendido por uma abrupta

mudança de direcção do seu companheiro de equipa Cao

Hongwei que seguia à sua frente. O MG 6 XPower TCR do piloto

chinês atingiu o carro de Ávila, tendo os dois carros da mesma

equipa embatido com violência no muro das boxes. Apesar do

aparato, ambos os pilotos saíram sem mazelas físicas do

acidente.

“Já estava no quinto lugar quando entrou o ‘safety-car’ à

terceira volta. No reinício, o meu companheiro de equipa ia

tentar passar um dos Lynk & Co pela esquerda e de repente

virou para a direita, sem olhar para os espelhos primeiro, e o

meu carro estava lá. Ainda tentei controlar o carro, mas não

havia nada a fazer. Felizmente ninguém se magoou, o que é o

mais importante”, explicou o piloto de Macau, em declarações

publicadas num comunicado da equipa.

Visto que a grelha de partida da segunda corrida do fim-

de-semana do campeonato TCR China é formada através da

inversão das dez primeiras posições do resultado da

qualificação, Ávila largou do segundo lugar para a corrida

disputada ontem. Todavia, isto só foi possível depois dos seus

mecânicos terem passado a noite a reconstruir o MG 6 XPower

TCR nº20. Cedo percebeu que não tinha carro para lutar pelas

posições do pódio, por isso Ávila tentou limitar os estragos de

um fim de semana difícil e levou o seu carro até ao quinto

lugar final, correspondente à terceira posição no Campeonato

TCR China.

Sobre o segundo confronto do fim de semana, Ávila

afirmou: “Foi uma corrida muito difícil. A equipa fez um

excelente trabalho para conseguir recuperar carro, mas, como

não tivemos a oportunidade de o testar antes da corrida, este

estava com muita subviragem e bloqueava nas travagens. O

quinto lugar foi mesmo o lugar possível. Apesar deste início de

época difícil, tenho a certeza que a equipa irá recompor-se e

que a partir da próxima corrida os resultados vão ser outros”.

Depois das duas primeiras corridas das dez que compõem

o calendário da temporada de 2021 já disputadas, a próxima

prova do TCR China, e também pontuável para a Taça TCR Ásia

Norte, decorre no fim de semana de 12 e 13 de Junho no

Circuito Internacional de Zhuzhou, na Província de Hunan.

Como os Lynk & Co não marcam pontos para o

Campeonato TCR China, apenas o fazem para a Taça TCR Ásia

Norte, Rodolfo Ávila terminou na terceira posição da segunda

corrida de ontem, no que respeita às contas do TCR China. Por

sua vez, os carros inscritos pela MG XPower Team não

pontuam para a Taça TCR Ásia Norte, esclareceu ontem a

equipa do piloto português.