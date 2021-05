Associação Novo Macau pede maior protecção laboral para grávidas e mães em pós-parto

FOTOGRAFIA: ASSOCIAÇÃO NOVO MACAU

Para assinalar o Dia da Mãe, a Associação Novo Macau foi para a rua entregar flores e alertar para a falta de protecção no trabalho das mães recentes e grávidas. A associação democrata pede uma revisão da lei laboral para que fique claro quais os tipos de tarefas que as mulheres grávidas ou que acabaram de ser mães não devem executar.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Dia da Mãe comemorou-se ontem e, para assinalar a ocasião, a Associação Novo Macau esteve na Avenida Horta e Costa a entregar flores a quem passava. A iniciativa serviu também para chamar a atenção para a falta de protecção laboral das mulheres grávidas ou que foram mães há pouco tempo.

Segundo explicou Rocky Chan, membro da direcção da associação, ao PONTO FINAL, os democratas aproveitam habitualmente este dia para deixarem um alerta no que toca aos direitos das mulheres e nesta ocasião a Novo Macau decidiu focar-se na protecção da saúde de grávidas e mães recentes.

Rocky Chan lembrou que, de acordo com a Convenção de Protecção na Maternidade da Organização Mundial do Trabalho, “os Governos têm de se certificar de que há medidas para que as mulheres grávidas ou que tenham dado à luz não executem tarefas que ameacem a sua saúde”.

A Organização Mundial do Trabalho diz que, apesar de a gravidez não ser uma doença e de trabalhar durante a gravidez não ser um risco, “durante a gravidez, no parto e no período pós-parto, há riscos particulares para a saúde da mulher e filho/a, que podem implicar a necessidade de uma protecção especial no local de trabalho”.

Por outro lado, a associação quer que o Governo detalhe o que está previsto na lei das relações de trabalho sobre as garantias da trabalhadora. Segundo a lei laboral, “durante a gravidez e nos primeiros três meses após o parto, a trabalhadora não pode ser incumbida de desempenhar tarefas desaconselháveis ao seu estado”. “Mas que tipo de trabalho é que é desaconselhável?”, questionou Rocky Chan, dando o exemplo dos turnos nocturnos que, no entender do democrata, “também podem ser perigosos para as grávidas e no pós-parto”.

“Nós achamos que o Governo deve cumprir a sua responsabilidade de melhorar a lei e formular uma política que fortaleça a protecção da saúde das grávidas e mães”, pediu Rocky Chan, salientando que, só assim, os empregadores podem cumprir a lei de forma clara.

Além disso, os democratas lembraram que o Governo lançou, em 2015, o plano “Objectivos do Desenvolvimento das Mulheres de Macau”, em que uma das medidas visava o lançamento de políticas para lidar com este problema. Porém, o período para a apresentação destas medidas acabou este ano, sem que o Executivo tenha nenhuma iniciativa neste sentido. A maioria das queixas que a associação democrata tem recebido tem sido proveniente de trabalhadoras do sector do jogo, notou Chan.

Inquérito sobre preocupações da população reúne mais de 300 opiniões

No início do ano, a Associação Novo Macau lançou um inquérito à população para saber quais os temas que mais preocupam os residentes e como é que os democratas os deveriam abordar. Ao PONTO FINAL, Sulu Sou, vice-presidente da associação e também deputado à Assembleia Legislativa (AL), indicou que foram recolhidas mais de 300 opiniões e que a associação está neste momento a tratar os dados recolhidos. Os detalhes sobre as opiniões manifestadas pelos residentes serão dados no futuro.