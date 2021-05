Angela Leong insta Governo a combater problemas de congestionamento de trânsito

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Angela Leong quer que as autoridades se foquem mais no problema crescente do congestionamento nas redes de transportes na cidade. Num comunicado enviado ontem às redacções, a deputada lembrou que apesar das várias medidas apresentadas pelo Governo, o público tem vindo a encontrar cada vez mais dificuldades na circulação rodoviária.

A deputada Angela Leong está focada em resolver o problema do congestionamento nas estradas de Macau. Num comunicado de imprensa enviado ontem às redacções, a deputada explicou que o congestionamento de viaturas no território tem sido uma crescente preocupação durante vários anos, tendo sido um problema criado devido à desproporção do espaço do território com o número de veículos.

Angela Leong acrescenta também que, embora a actual epidemia tenha reduzido o número de turistas e a utilização de estradas em Macau, há vários projectos de obras públicas pendentes que envolvem estradas ainda este ano.

A deputada afirma que mesmo com estes grandes projectos de obras públicas a serem realizados, o congestionamento rodoviário tem continuado a aumentar e, posto isto, considera que o Governo deve concentrar-se em reforçar a sua preocupação com as necessidades de transporte do público em geral, melhorando ainda mais as infraestruturas de transporte inteligente e racionalizando o planeamento do congestionamento temporário do tráfego durante as obras rodoviárias.

Angela Cheong instou o Governo a prestar mais atenção às necessidades de viagem do público e salientou que muitos membros da população têm expressado preocupação recentemente, através dos meios de comunicação social e das plataformas sociais online, acerca deste assunto. Os locais de maior preocupação incluem a rotunda em frente do Estádio da Taipa e a Piscina Olímpica, bem como a rotunda em frente ao Galaxy e atrás do Macau Jockey Club, que apresentam várias obras em curso.

A deputada sublinha que há uma série de projectos de construção em curso nos troços de estrada relevantes, e vários deles têm um fluxo de tráfego limitado, causando frequentes congestionamentos de trânsito durante as horas que não são mais problemáticas, para além dos períodos de ponta da manhã e da noite. Isto, assegura, causa sérias perturbações aos residentes nas suas viagens.

Não obstante ao público de Macau que o Governo tenha vindo a lançar uma série de projectos de obras públicas para proporcionar alivio e estabilizar o emprego, numa altura em que a economia foi afectada pela epidemia, segundo Angela Leong, as autoridades devem prestar mais atenção às necessidades no que diz respeito às viagens, nomeadamente diminuir o congestionamento.

Portanto, além da implementação de medidas temporárias de desvio de tráfego e o destacamento da polícia de trânsito para desviar o trafego durante as horas de ponta, Angela Leong considera a eficácia destas medidas limitadas e com margem para melhorias. A deputada sugere que o Executivo melhore ainda mais o sistema global de planeamento rodoviário e de gestão de trafego de Macau em termos de ciência e inteligência, com a condução de uma análise abrangente da situação. Sugere também que seja revista e ajustada “exaustivamente” a concepção da rede rodoviária, travessias de zebra, semáforos, alinhamentos de autocarros e outras instalações de apoio em Macau.

Por último, a aplicação de transportes inteligentes em Macau e a implantação de sistemas de sinalização inteligente nas principais estradas e centros de transporte, tal como a recolha de informações sobre as condições de tráfego rodoviário através de grandes tecnologias de dados, devem ser medidas a explorar pelo Governo.