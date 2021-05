Tribunal taiwanês dá razão a casal homossexual Taiwan-Macau

Um tribunal de Taiwan decidiu ontem a favor de um casal homossexual, cujo um dos elementos é de Macau, depois de em 2019 terem sido impedidos de casar na Formosa, uma vez que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é reconhecido na RAEM.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ontem, o Supremo Tribunal Administrativo de Taipé revogou uma decisão das autoridades de 2019, que impediu o casamento entre Guzifer Leong e Shinchi Ting, uma vez que Leong é de Macau, onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é reconhecido, noticiou ontem a agência AFP. Taiwan foi o primeiro país da Ásia a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porém, apenas entre cidadãos de países em que o casamento homossexual é reconhecido.

Agora, o Supremo Tribunal Administrativo de Taipé ordenou aos serviços de registo da ilha que o casamento seja registado como casamento transnacional entre pessoas do mesmo sexo. À AFP, a advogada do casal, Victoria Hsu, assumiu que a decisão poderá levantar um precedente para outros casais na mesma situação, porém, pediu ao Governo de Taiwan que altere a lei para evitar as consequentes batalhas legais. “A liberdade do casamento é um direito básico que deve ser plenamente protegido em vez de ter de passar por uma revisão caso a caso”, disse Hsu.

Guzifer Leong, de 33 anos, e Shinchi Ting, de 29, co-fundaram um grupo para ajudar os taiwaneses cujos parceiros são de países onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é legal, incluindo o Japão, Tailândia, China e Vietname. À AFP, o residente de Macau afirmou que a decisão da justiça taiwanesa “não é o fim” da batalha. “Esperamos que no futuro todos os casais internacionais do mesmo sexo possam registar os seus casamentos directamente, em vez de terem de recorrer aos tribunais”, acrescentou.

O reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo em Taiwan aconteceu em 2019. Na altura, mais de 200 mil pessoas foram para as ruas celebrar a decisão das autoridades da Formosa. A legalização ocorreu depois de o Supremo Tribunal de Taiwan ter decidido que negar o casamento aos casais do mesmo sexo o direito de casar era discriminatório e inconstitucional. Segundo dados da AFP, desde então, mais de 5.700 casais entre pessoas do mesmo sexo casaram.

Em Novembro de 2019, depois de terem sido impedidos de casar, Guzifer Leong escreveu uma carta a Sónia Chan, na altura secretária para a Administração e Justiça, a pedir melhores condições para a comunidade LGBT de Macau, nomeadamente a possibilidade de matrimónio entre pessoas do mesmo sexo.

Ao PONTO FINAL, Leong disse: “Queremos que o nosso caso leve Macau a perceber que o casamento gay é um direito humano básico”. Na altura, Leong dizia que, caso o recurso fosse aceite e o casal pudesse casar, o próximo passo seria pedir a residência de Macau para Shinchi, para que o Governo da RAEM reconheça o casamento. “Se a batalha [em Macau] começar logo pelo casamento gay, será imediatamente impedido pela lei de Macau, mas se o pedido for de residência, isso pode fazer com que o Governo aceite a relação depois de o casamento ter sido reconhecido num outro país”, afirmou em Novembro de 2019.