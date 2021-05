Semana de Macau em Jiangsu começa a 13 de Maio

A Semana de Macau em Jiangsu vai decorrer entre os dias 13 e 17 de Maio, anunciou um comunicado da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) divulgado ontem. A iniciativa inclui uma promoção de rua de grande escala, um seminário de promoção de turismo e de convenções e exposições, bolsas de contacto, actividades de promoção gastronómica, entre outras, que irão promover Macau junto dos residentes e visitantes de Nanjing. O objectivo é promover Macau como uma cidade segura para ser visitada.

Ao longo dos quatro dias, o evento vai decorrer na rua pedonal do Templo de Confúcio em Nanjing. O programa da promoção inclui: um Seminário de Promoção sobre Turismo, Convenções e Exposições de Macau e bolsa de contactos, e a abertura da promoção gastronómica que terão lugar no dia 13 de Maio, e a cerimónia de abertura da Semana de Macau em Jiangsu e das promoções de rua que decorrerão no dia 14 de Maio, entre outras actividades.

Vai também haver um palco com espectáculos aos visitantes para mostrar o encanto singular da mistura das culturas oriental e ocidental e da coexistência multicultural de Macau, cotando com itens incluídos na Lista do Património Cultural Imaterial de Macau: dança do leão, dança do dragão, danças folclóricas portuguesas, arte marcial cailifo, cantos e músicas em patuá tocados pela Tuna Macaense, apresentação de canções originais por cantores de Macau, entre outros. A DST assinala que as ofertas turísticas no valor de 90 milhões de renminbis.

No âmbito do plano do plano de alargamento de fontes de clientes em Macau e de revitalização da sua economia, têm sido promovidos aos visitantes descontos de bilhetes de avião “compre um, ganhe um grátis” pela internet através de empresas de comércio electrónico, recordam os serviços de turismo.