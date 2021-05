RTHK vence prémio no Human Rights Press Awards

FOTOGRAFIA: FUNG HOI KIN/MING PAO

Televisão pública de Hong Kong tinha pedido para os seus trabalhos serem retirados. Prémios anunciados ontem, de forma online, “mostram coragem e originalidade na narrativa jornalística sobre direitos humanos na Ásia”.

Gonçalo Lobo Pinheiro

O resultado final dos Human Rights Press Awards (HRPA) foram anunciados ontem, de forma virtual, pela organização dos prémios com sede em Hong Kong. Os trabalhos vencedores “mostram coragem e originalidade na narrativa jornalística sobre direitos humanos na Ásia”, pode ler-se no comunicado de imprensa divulgado.

Num ano marcado fortemente pela pandemia de Covid-19, ainda ocorreram alguns sinais de agitação política em Hong Kong e protestos em toda a região asiática. A Rádio Televisão de Hong Kong, que tinha pedido para serem retirados todos os trabalhos feitos pelos seus jornalistas, arrecadou o prémio de documentário em chinês pela sua reportagem sobre o ataque de Yuen Long em Julho de 2019. Uma multidão armada, vestida de branco, terá espancado passageiros e manifestantes dentro de uma estação de metro. “Perseguindo as menores pistas, interrogando os poderosos sem medo ou favor. Um clássico da reportagem investigativa”, referiu o júri sobre o vídeo do produtor freelance Bao Choy em conjunto com outros colegas.

Um mergulho profundo da BBC em “China’s‘ Tainted ’Cotton” ganhou o prémio de multimídia em língua inglesa. O trabalho ilustrou a escala potencial do trabalho forçado envolvendo centenas de milhares de uigures e outras minorias étnicas na indústria de algodão de Xinjiang, na China continental. O júri disse que o trabalho, feito pelos jornalistas John Sudworth, Kathy Long, Wang Xiqing, Kathryn Westcott e James Percy, acrescenta um “corpo de trabalho corajoso, abrangente e inovador da BBC sobre um assunto de relevância internacional contínua e crucial”.

Recorde de inscrições

Já na sua 25.ª edição, o HRPA é a celebração do jornalismo de maior prestígio na Ásia, refere o mesmo comunicado. A organização pretende aumentar a consciencialização sobre questões de direitos humanos e destaca as ameaças à liberdade.

Este ano, houve um recorde de 549 inscrições em todos os formatos, o que representou um aumento de 12,5% de participação em relação ao ano passado.

Outros trabalhos premiados incluem o “Frutos do Trabalho” da Associated Press, que ganhou o prémio de Escrita de Artigo Investigativo em inglês por “ilustrar uma ligação clara entre as histórias angustiantes nas plantações e as decisões de financiadores e consumidores, que podem fazer uma mudança.”

Um relato dos primeiros dias do surto de coronavírus na China, intitulado “Fim do Mundo: Uma Pandemia começa em Wuhan”, da Agence France-Presse, ganhou o prémio de redacção de notícias em inglês. “A história de 2020, a história da saúde pública de uma geração, contada com grande risco literal, teve consequências globais”, disse o júri sobre a história.

Reportagens sobre a segmentação do governo indiano contra a sua considerável minoria muçulmana ganhou prémios nas categorias de redacção de reportagens explicativas e vídeos curtos. Trabalhos sobre como o sistema de castas da Índia exacerba os efeitos socioeconómicos de bloqueios de pandemia, polícias femininos no Afeganistão, a crescente intolerância da China e as “linhas vermelhas invisíveis” de Hong Kong estavam entre outras entradas premiadas.

Língua chinesa também destaca Hong Kong

Os vencedores em língua chinesa também narraram a repressão de Pequim a Hong Kong após os protestos de 2019, incluindo a imposição de uma nova lei de segurança nacional.

Uma reportagem da alemã Deutsche Welle sobre dois manifestantes baleados pela polícia levou o prémio de vídeo curto, enquanto um trabalho abrangente da Initium Media sobre os milhares de pessoas presas e acusadas em conexão com os protestos de Hong Kong arrecadou o prémio de multimédia.

Uma investigação do Apple Daily, que usou dados de rastreamento de voos para questionar o relato do Governo de Hong Kong de que não sabia da existência de um grupo de activistas que pretendiam fugir para Taiwan de barco, recebeu o prémio de redacção de artigo investigativo. Um relatório da Mirror Media, baseado no que os juízes elogiaram como entrevistas profundas e investigativas com manifestantes de Hong Kong sobre as suas reações à repressão, ganhou o prémio de redacção de recurso explicativo.

O People’s Choice Award recebeu 21.723 votos online, com o público a escolher a sua foto predilecta a partir de uma pré-selecção de seis imagens. A fotografia vencedora, “Little Brother and Little Sister”, de Fung Hoi Kin de Ming Pao, mostra dois irmãos menores de idade sendo detidos pela polícia de choque durante um protesto em Hong Kong.

O HRPA é organizado pelo Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong (FCC, na sigla inglesa), pela Amnistia Internacional de Hong Kong e pela Associação de Jornalistas de Hong Kong. Não haverá uma cerimónia de entrega de prémios este ano devido à pandemia. Todas as fotografias premiadas, incluindo as finalistas, serão exibidas no FCC que está aberto ao público em geral.