Remodelação do Mercado Vermelho arranca no início do próximo ano

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, adiantou ontem que o arranque dos trabalhos de remodelação do Mercado Vermelho está previsto para o início do próximo ano. Segundo o governante, o Executivo já comunicou as vendilhões as disposições relativas à remodelação.

Citado por um comunicado de imprensa, o secretário notou, à margem de uma reunião na Assembleia Legislativa (AL), que a proposta de lei sobre o Regime de Gestão dos Mercados Públicos, apresentada já pelo Executivo à apreciação da AL, tem por objectivo o reforço da fiscalização e gestão dos mercados locais, e criação de um melhor ambiente para os cidadãos e vendilhões.

André Cheong referiu que, como o Mercado Vermelho possui uma “enorme importância para os residentes daquela área para a compra de produtos alimentares frescos”, durante a remodelação do edifício, os comerciantes serão transferidos para o Mercado Provisório do Patane, onde darão seguimento à sua actividade. Segundo o secretário, os vendilhões já conhecem as novas disposições para a mudança de local.

O governante recordou também que a proposta de lei sobre o Regime de Gestão dos Mercados Públicos pretende aperfeiçoar questões jurídicas e solucionar os problemas existentes, de modo a proporcionar um melhor ambiente de trabalho aos comerciantes e também aos cidadãos que compram os seus produtos frescos nos mercados.

O secretário falou também sobre o grande fluxo de pessoas que foi visitar a Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun Iam e disse que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) já enviou mais recursos humanos para o local, que vão assegurar o uso ordenado dos equipamentos. André Cheong aproveitou para pedir paciência à população, no sentido de evitarem deslocar-se àquela zona, já que as filas de espera para a entrada “poderão originar sentimentos menos positivos relativamente às actividades de recreio”.