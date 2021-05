Governo diz que número de creches em Macau satisfaz as solicitações da sociedade

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Hon Wai, presidente do Instituto de Acção Social (IAS), assinalou que a oferta de vagas por parte das creches de Macau satisfaz as solicitações da sociedade. Em resposta a uma interpelação escrita apresentada pelo deputado Lam Lon Wai, o IAS fez saber que em Janeiro havia mais de um milhar de vagas nas creches locais.

André Vinagre

No mês de Janeiro, havia cerca de 300 vagas para crianças de menos de dois anos em creches subsidiadas e cerca de mil vagas em creches não subsidiadas, informou Hon Wai, presidente do Instituto de Acção Social (IAS). Estes números indicam, na opinião do responsável do organismo, que “a oferta de vagas por parte das creches em Macau pode satisfazer as solicitações da sociedade”.

A informação foi dada pelo IAS em resposta a uma interpelação escrita do deputado Lam Lon Wai, que perguntava se o número de vagas nas creches locais seriam reajustadas. “As vagas para as crianças com menos de dois anos são poucas, o que deixa muitos pais bastante angustiados”, afirmou o deputado na interpelação escrita datada de 12 de Março.

Lam Lon Wai recordou que os trabalhadores domésticos não-residentes continuam sem poder vir para Macau devido às restrições fronteiriças provocadas pela pandemia. Além disso, “nem todas as famílias conseguem suportar o salário, mais elevado, dos do interior da China, assim, se as crianças não conseguirem entrar nas creches, a pressão dos pais vai aumentar”.

Assim, o parlamentar ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) questionou qual a situação das vagas para crianças com menos de dois anos nas creches subsidiadas e não subsidiadas e se essas vagas conseguiam satisfazer as necessidades das famílias. Por outro lado, Lam Lon Wai perguntou se, caso as vagas para crianças com mais de dois anos cobrissem as necessidades, iria aumentar as vagas para as crianças com menos de dois anos.

A resposta à interpelação, encaminhada ontem às redacções pelo deputado, começa por assinalar que o IAS “tem vindo a prestar continuamente atenção à procura de serviços de creches sentida pela sociedade”. Além de o IAS assinalar que as vagas para crianças com menos de dois anos são suficientes, diz também que 29% dessas vagas são relativas a crianças com um ano e 9% de crianças com menos de um ano.

O IAS cita um inquérito sobre a procura dos serviços de creches e planeamento das respectivas políticas, realizado pela Universidade de Macau, para dizer que “os encarregados de educação de Macau colocam os seus filhos na creche e as expectativas que têm desta iniciativa se deve, principalmente, ao facto de pretenderem prepará-los para a fase de jardim de infância e melhorar a capacidade dos mesmos no tocante ao trato social, às actividades de autocuidados e ao conhecimento cognitivo”, por exemplo.

Hon Wai explica também que os dois primeiros anos da criança têm uma função “decisiva” no que toca ao desenvolvimento da confiança e no relacionamento interpessoal e do sentido de segurança. O IAS reafirma que tem procedido de forma a que as creches subsidiadas possam satisfazer as solicitações dos encarregados de educação, porém, fazendo o possível para “manterem as suas crianças no seio familiar”.

Em conclusão, o governante sublinha que o IAS vai continuar a prestar atenção sobre a situação relativa à procura de vagas nas creches e “optimizar de forma activa a organização que diga respeito à oferta de vagas e a respectiva distribuição”.