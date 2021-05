Multiculturalidade de uma vida pintada em porcelana

Arlinda Frota vai apresentar hoje, na Fundação Rui Cunha, a exposição de pintura em porcelana “Padrões de Vida”, um trabalho composto por 53 peças em porcelana pintada. Na mostra vão estar representados objectos como pratos, chávenas e bules, pequenas caixas de joias, cinzeiros e placas decoradas, com formas e tonalidades de influência multicultural.

Joana Chantre

A artista e professora Arlinda Frota prepara-se para lançar a sua mais recente exposição de pintura em porcelana intitulada “Padrões de Vida”, que será apresentada hoje, às 19h, na galeria da Fundação Rui Cunha.

De acordo com o manifesto biográfico, a artista afirma recriar um mundo de figuras míticas, elementos florais e jogos de cores em cada uma das suas peças, que lhe sustentam o fantástico de onde assoma a inspiração. Menciona também que as suas influências são das mais variadas, sentindo-se identificada com essa pluralidade de fontes, sem qualquer pretensão de seguir uma escola ou corrente, usando a sua liberdade pessoal total nas suas escolhas de temas e objectos a decorar.

Arlinda Frota, que nos últimos cinco anos frequentou variados cursos livres e ateliers de pintura e cerâmica, tem vindo a desenvolver diversas técnicas de pintura em tintas acrílicas e óleos, e ainda a produção de azulejaria de matriz portuguesa. “Esta vai já ser a quarta vez que exponho nesta galeria. Porém, esta exposição vai ser a concretização de um projecto que eu fiz resultante de um conhecimento de 20 e poucos anos, e da minha estrutura básica de ser portuguesa”, começa por explicar ao PONTO FINAL. “Vou tentar mostrar um bocado a multiculturalidade com que fiquei na vida, um bocado de tudo o que vivi nos meus 70 e poucos anos”, prosseguiu.

A artista, médica de formação, refere que através das suas vivências em muitos países e convivência com suas gentes foi influenciada fortemente, em particular pela cultura chinesa, que considera “riquíssima e entusiasmante”. “Esta exposição será uma amostra de tudo o que eu tenho dentro de mim, apresentando 53 peças que são basicamente o reflexo da cultura do mundo em que vivi estes aos todos. Eu mostro aqui Portugal e mostro a China”, frisou.

A apresentação da exposição, que corresponde à fotografia do poster de divulgação do evento, é uma janela chinesa, que é uma pintura que fez com um “esboroar das superfícies propositado”, revela. “É uma daquelas chinesas que se vê na casa do mandarim e noutros jardins, mas esboroada pelo tempo, pelos anos e milénios, e esta peça, intitulada ‘Ancient Green Garden’, pretende abrir o mundo da exposição”, aponta. “Temos depois uma parte que é a demonstração de uma região que eu gosto muito, que é o norte de Portugal. Aqui mostro então a tradição da zona de Gondomar em Viana de Castelo, especialmente os filigramas. Não é nada de peças de joalharia, mas sim porcelana demonstrando a filigrama”, frisa, acrescentando que “são placas pintadas com 12% de ouro”.

A artista adiantou ainda que a maioria das peças expostas vai ver a luz do dia pela primeira vez. “A pintura em porcelana é uma coisa muito lenta, um trabalho muito fastidioso, com várias idas à mufla, e requer um estudo muito cuidadoso, portanto eu tenho aqui trabalhos de vários anos”, revela.

A artista ensina workshops de pintura em porcelana e pintura em azulejos com técnicas portuguesas desde 2014 na Casa de Portugal.