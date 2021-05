Membros do CPU terão até dia 5 de Junho para apresentarem pareceres sobre plano director

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) reuniu-se ontem para decidir em que moldes vão apresentar as suas opiniões em relação à proposta do plano director. No final da reunião, Chan Pou Ha, presidente do conselho, fez saber que os membros têm mais um mês para apresentarem os seus pareceres por escrito sobre o documento. A directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) disse também que o objectivo é apresentar o relatório ao Chefe do Executivo até ao fim do ano.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os membros do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) terão de apresentar os seus pareceres sobre a proposta do plano director até ao dia 5 de Junho, informou ontem Chan Pou Ha, presidente do conselho e directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). Ontem, na reunião do CPU, foram apresentadas aos membros as conclusões do relatório da consulta pública sobre o plano director, sem que fossem apresentadas novas opiniões sobre o documento.

Depois da reunião à porta fechada que serviu para os membros decidirem qual a forma de apresentação dos pareceres, Chan Pou Ha disse aos jornalistas que os membros têm mais um mês para elaborarem os seus pareceres relativamente ao plano director e que nos dias 9 e 16 de Junho serão agendadas sessões do CPU para que os membros detalhem as suas opiniões. Os pareceres dos membros do CPU também ficarão disponíveis publicamente.

Após a apresentação dos pareceres dos membros do CPU, serão adicionadas ao relatório as opiniões dos cidadãos apresentadas na consulta pública e o documento será depois remetido ao Chefe do Executivo. A directora da DSSOPT disse esperar que o relatório seja submetido ao Chefe do Executivo até ao final do ano.

Recorde-se que na passada sexta-feira o Governo divulgou o relatório final sobre o plano director, que mostra que a população de Macau está preocupada com as zonas habitacionais, espaços verdes e conservação ecológica, bem como a Colina da Penha e a Colina da Guia. Entre os dez assuntos e tópicos específicos que mais preocupam a população do território estão temáticas como zonas habitacionais, zonas de conservação ecológica, aumento de espaços verdes e de lazer, o Alto de Coloane, os novos aterros, a Colina da Penha e a Colina da Guia, entre outras preocupações. Com menos preocupação surgem as zonas comerciais, zonas industriais, a promoção da renovação urbana ou a salvaguarda do património cultural.

Na reunião de ontem, o primeiro ponto da ordem do dia foi a apresentação aos membros deste relatório final da consulta. Durante esta parte, que foi aberta à comunicação social, os membros questionaram a empresa de consultoria de Hong Kong responsável pela compilação das opiniões dos cidadãos em relação ao diploma. Em resposta aos membros, a responsável pela empresa assinalou que as opiniões dos cidadãos vão ser tidas em conta na elaboração do plano de pormenor da cidade.