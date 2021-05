Macau não necessita de uma agência de segurança, afirma Fu Ziying

FOTOGRAFIA: DR

O responsável defendeu a ideia durante uma palestra temática sobre o Movimento Quatro de Maio de 1919, na Universidade de Macau. Para o director do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, “a ideia de que ‘os patriotas governam Macau’ foi implementada de forma eficaz”.

Macau, ao contrário da região vizinha de Hong Kong, não precisa necessariamente de uma agência estatal para salvaguardar a segurança nacional, afirmou ontem o director do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Fu Ziying, citado pelo jornal The Standard de Hong Kong.

Pequim tem que criar um escritório para a Protecção da Segurança Nacional do Governo Popular Central na RAEHK que abriga agentes de segurança do continente porque tem havido “muita interferência estrangeira” nos últimos anos, revelou ainda Fu durante uma palestra temática sobre o Movimento Quatro de Maio de 1919, na Universidade de Macau.

Em contraste, o patriotismo está profundamente enraizado em Macau e pode não haver necessidade de criar esse tipo de entidade no território, notou o responsável. “Amar o país e Macau é um valor central dominante e tem uma base sólida. A ideia de que ‘os patriotas governam Macau’ foi implementada de forma eficaz, por isso não há necessidade de o Governo Central fazer grandes esforços em relação a Macau”, constatou.

“Os patriotas que governam Macau não são apenas sobre o Chefe do Executivo. O Governo e todas as autoridades, a legislatura, o judiciário, a sociedade civil e as escolas são todos patriotas – isto torna Macau próspero”, referiu o director do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM.

Fu Ziying disse ainda que os jovens de Macau precisam de ter um sentido de identidade e de pertença ao país, bem como ter confiança na República Popular da China.

O responsável do gabinete de ligação afirmou que os jovens em Macau têm uma vida confortável e sem sensação de crise, mas a prosperidade a longo prazo de Macau não pode depender apenas da indústria do jogo. O Governo deve construir relações com o continente, Hong Kong e outros lugares, acrescentou.

Os comentários de Fu foram tecidos depois de Pequim ter aprovado a revisão do sistema eleitoral de Hong Kong no passado mês de Março, que reduzirá o número de cadeiras de constituintes diretamente eleitos no Conselho Legislativo para 20 de 90, dos actuais 35 de 70. Um novo comité para vetar as eleições de candidatos também será formado.

A Assembleia Legislativa de Macau tem 33 membros. Cerca de 42 por cento dos assentos, ou 14 membros, são eleitos directamente, e 12 são assentos de constituintes funcionais, com os sete restantes nomeados pelo Chefe do Executivo. Ao contrário de Hong Kong, não existe uma comissão de avaliação da elegibilidade dos candidatos em Macau.

O Chefe do Executivo da RAEM, Ho Iat Seng, aprovou também, esta semana, a constituição de uma comissão de trabalho para integração de Macau no desenvolvimento da China, que será responsável por trabalhos como a participação do território nas iniciativas “Uma Faixa, Uma Rota” e na “Área da Grande Baía de Cantão-Hong Kong-Macau”.

Recorde-se que à nova comissão compete, para além de coordenar os planos gerais e os trabalhos preparatórios de curto, médio e longo prazos da participação e contribuição da RAEM na construção de “Uma Faixa, Uma Rota” e da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, “estudar e definir as políticas, estratégias e medidas de implementação da RAEM, no âmbito da promoção da construção de “Um Centro, Uma Plataforma, Uma Base” e ainda “elaborar o programa anual de trabalhos e supervisionar a sua implementação”, bem como “fixar directrizes e emitir instruções sobre as actividades a desenvolver”.

